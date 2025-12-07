Nova briga za Sašu Obradovića: Pred Partizan ne može da računa na dvojicu važnih igrača

Crvena zvezda će u Sarajevu igrati bez Čime Monekea i Ognjena Dobrića

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u ponedjeljak od 17 sati igra u Sarajevu protiv ekipe Bosne u 9. kolu ABA lige. Trener Saša Obradović u ovom susretu neće moći da računa na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea, saopštio je klub.

Crveno-bijeli nalaze se u problemu pred "vječiti derbi" koji je na programu u petak, s obzirom na to da u ponedjeljak ne mogu da računaju na dvojicu vrlo važnih igrača. U timu Saše Obradovića se zbog povrede leđa neće naći kapiten Ognjen Dobrić, a na bol u listu požalio se i Čima Moneke koji takođe neće biti dio tima u Sarajevu. Njih dvojica preventivno će preskočiti ovu utakmicu kako bi se pripremili za naredne mečeve, a Jago dos Santos oporavlja od povrede primicača.

"Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvjesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri uz sve uvažavanje rivala", rekao je trener Saša Obradović.

Dejan Davdiovac se vratio na teren i biće dio ekipe, a kad je u pitanju meč u Sarajevu on je rekao: "Težak meč svakako pred nama, imali smo tešku utakmicu u petak, i dalje nismo kompletni. Bosna će imati veliku podršku sa tribina, imaju dobar sastav sa nekolicinom vrlo iskusnih i dobrih igrača. Međutim, moramo da se držimo našeg plana i dogovora i dođemo do pobjede", rekao je Davidovac.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Ovo će biti 14. duel dva kluba u regionalnoj ligi, crveno-bijeli imaju bolji skor 8-5, ali posljednji meč igrao se još daleke 2010. godine u Sarajevu i završen je pobjedom Bosne 68:67. Ekipa Saše Obradovića se u ponedjeljak odmah nakon završetka meča vraća za Beograd i počinje pripreme za naredni meč Evrolige.