Zvezdin talenat odlazi u SAD: Šest koledža zove centra crveno-bijelih

Košarkaš Crvene zvezde Lazar Stojković ima mogućnost da ode u SAD.

Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski košarkaš Lazar Stojković (18) prije nekoliko mjeseci pojačao je Crvenu zvezdu, a već se pominje šta bi mogao da mu bude naredni korak. Navodno, Stojković bi mogao da dobije niz ponuda da napusti Mali Kalemegdan i karijeru nastavi na drugom kraju svijeta - u američkoj koledž košarci.

Kako prenosi "LayUp Hoops", brojne NCAA ekipe zainteresovane su da u SAD odvedu jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaša. Za sada se zna da su interesovanje pokazali Indijana, Ohajo Stejt, Vašington, Bejlor, Vašington i Sent Bonaventur, pa ostaje da se vidi da li je Lazar zaniteresovan da se preseli u Ameriku.

Stojković je u dosadašnjem dijelu sezone sjajno igrao u ABA ligi za tim Crvene zvezde do 19 godine, a na dvojnoj registraciji nastupa i za ekipu Radničkog iz Beograda. On je pažnju na sebe skrenuo prethodnog ljeta u dresu nacionalnog tima do 18 godina, sa kojim je učestvovao na Evropskom prvenstvu. Skauti tvrde da je Lazar Stojković potencijal za NBA zbog svog ogromnog raspona ruku i veoma dobrog šuta za tri poena.

Eventualni odlazak u SAD samo bi bio nastavak trenda koji je nedavno uspostavljen. Svi najtalentovaniji košarkaši u Evropi dobijaju ponude američkih koledža da se presele u SAD i uporedo sa studiranjem igraju košarku. Tamošnji koledži zbog novih pravila mogu igračima da ponude i novac kakav u Evropi ne mogu da zarade, što je svakako primamljivo velikim talentima.