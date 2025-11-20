Nekada Peđa, a sada Andrej: Pogledajte nevjerovatnu sličnost Stojakovića

Andrej Stojaković na dobrom putu da naslijedi oca Predraga.

Izvor: Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Košarkaš koledža Ilinois Andrej Stojaković odigrao je još jedan veoma dobar meč u NCAA, a nakon njega je dobio pitanje na srpskom i predložio da je ipak bolje da se priča na engleskom. Mladi košarkaš ne priča tečno srpski jezik i još ne zna da li će igrati za reprezentaciju Srbije u budućnosti, ali geni jasno pokazuju čiji je.

Prije nekoliko nedjelja dana videli smo kako ga sa tribina bodri otac Predrag Stojaković, a sada je jednim potezom podsjetio na legendarnog reprezentativca Jugoslavije, bivšeg košarkaša Crvene zvezde i brojnih NBA ekipa, između ostalog Sakramenta u kojem je bio glavni igrač i Dalasa sa kojim je postao šampion.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji poredi zakucavanja Predraga Stojakovića iz njegovih dana u NBA i Andreja Stojakovića sa posljednjeg meča koji je odigrao, protiv Arizone kada je bio najbolji na meču. Pogledajte te dvije situacije:

Na početku nove sezone Andrej Stojaković bilježi dobre partije u dresu Ilinoisa. Tokom prve četiri utakmice u sezoni pokazao je da može da bude lider, a prosječno bilježi 16,8 poena, 3,8 skoka i 1,5 asistenciju.