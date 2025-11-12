Peđa Stojaković sjeo među Amerikance na tribinama: Vidio je spektakl koji smo svi čekali

Predrag Stojaković navijao za svog sina Andreja, koji je poveo koledž ekipu do velike pobjede u NCAA.

Izvor: Youtube/Swish

Nekadašnji srpski košarkaš Predrag Stojaković otišao je na NCAA meč između Ilinoisa i Teksas Teha, a tamo je imao šta da vidi! Njegov sin Andrej, bio je najbolji pojedinac svog tima na meču (81:77) u kojem je postigao 23 poena i na devet sekundi do kraja upisao blokadu na šutu za izjednačenje.

Andrej Stojaković je šutirao 1/2 sa linije penala, odnosno 11/16 iz igre, a to je bilo dovoljno da bude najefikasniji u svojoj ekipi. Pratio ga je Kajlen Bosvel sa 22 poena, dok je David Mirković i Zvonimir Ivišić ubacili po 11 poena na ovom meču. Pogledajte najbolje poene Andreja Stojakovića, koji je pred očima svog oca pokazao izuzetan talenat:

Predrag Stojaković gledao kako sin andrej blista u NCAA. Izvor: Youtube/Swish

Bio je ovo prvi veliki izazov u sezoni za izabranike Breda Andervuda, koji sada imaju skor 3-0. Oni su kao 14. tim na rang listi savladali rivala koji je tri pozicije bolje plasiran, što bi mogla da bude najava velikih rezultata u ovoj sezoni. Za to je izuzetno zaslužan i Andrej Stojaković koji je pored 23 poena imao i tri skoka, dvije blokade i jednu asistenciju. Jedna od tih blokada pokazala se presudnom.

Na devet sekundi do kraja mladi Stojaković je blokirao šut za tri poena, a nakon defanzivnog skoka i faula njegov saigrač je postavio konačan rezultat i timu donio pobjedu. Stojakoviću je ovo bio drugi meč u dresu novog tima, a na debiju je postigao 9 poena, uz 5 skokova i 3 asistencije. Jasno je da se već sada izborio za značajniju ulogu i da će tokom sezone biti jedan od lidera tima.

Možda je baš prisustvo Peđe Stojakovića, trofejnog reprezentativca Srbije i NBA šampiona sa Dalasom, nakon blistave karijere u Sakramentu, motivisalo njegovog sina Andreja da pruži fantastičnu partiju. Predrag Stojaković primjećen je na tribinama, ali se uprkos svom košarkaškom statusu nikako nije isticao. Sjedio je među drugim navijačima i pratio meč dvije košarkaške ekipe, kao da ga niko u hali neće prepoznati.