Andrej Stojaković ogrnuo srpsku zastavu i sad je sve jasno: Grčka nije ukrala Peđinog sina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čini se da je Andrej Stojaković izabrao da igra za Srbiju u budućnosti, iako ga je zvala Grčka, dok ima i američki pasoš.

Andrej Stojaković ogrnuo srpsku zastavu Izvor: TikTok/andrejl0l/Screenshot

Andrej Stojaković je izgleda prelomio i ubuduće će predstavljati košarkašku reprezentaciju Srbije. To se može zaključiti na osnovu novog snimka koji je objavljen na njegovom TikToku, a na kome se vidi kako je ogrnut srpskom zastavom, ponosno pokazujući trobojku.

Snimak je nastao tokom "medija dana" njegovog koledža Ilionis, gdje su igrači mogli da predstave zemlju iz koje dolaze. Andrej Stojaković je tom prilikom odabrao Srbiju, iako dobro znamo da ga je Grčka, odakle je njegova majka, takođe zvala.

@andrejl0l@David Mirković#fyp#me#foryou#mediaday♬ original sound - J.RSmithers

"Hvala Bogu da si izabrao Srbiju", "Ajmo Srbija", "Gdje je zastava Grčke?", samo su neki od komentara koji su objavljeni na njegovom profilu, gdje su čini se i pratioci prepoznali šta je želio da pokaže snimkom na kome nosi zastavu Srbije, a njegov kolega David Mirković Crne Gore.

Kako je Stojaković odabrao Srbiju, a ne Grčku?

Andrej Stojaković košarkaš
Izvor: Scott Kinser / Zuma Press / Profimedia

Sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Mijatovića "uzburkao je strasti" u februaru 2023. godine obraćajući se nakon dobijanja poziva za Ol-star meč timova srednjih škola. Tada je u prvi plan stavio Grčku, zemlju iz koje dolazi njegova majka manekenka Aleka Kamila.

"Radujem se što ću imati priliku da predstavljam Sakramento i Grčku, veoma sam uzbuđen", rekao je tada Andrej Stojaković i činilo se da ga je Srbija izgubila, posebno jer se u međuvremenu nije oglašavao na ovu temu.

Očigledno je došlo do preokreta, možda i poslije razgovora sa ocem, koji je ipak košarkaš, dok je majka Aleka Kamila čuveni model iz Soluna. Važila je za jednu od najljepših manekenki svog vremena, a u braku sa Peđom je od 2006. Pet godina je starija od jednog od najboljih srpskih košarkaša u istoriji i imaju troje djece - Milu, Andreja i Maksima.

Andrej Stojaković ima 21 godinu i ovo mu je treća godina na koledžu. Prvo je bio na Stenfordu, pa na Kaliforniji, dok će narednu sezonu provesti na Ilinoisu. Lane je imao prosjek od 17,9 poena i 4,7 skokova po meču.

