Fudbaler Partizana odbio ponudu, pa se predomislio: Igraće u trećoj ligi do kraja sezone

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Talentovani Dimitrije Janković prvo odbio da igra za Teleoptik, a zatim prihvatio da nastupa u Srpskoj ligi Beograd.

Dimitrije Janković ostaje u Teleoptiku Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan ima brojne probleme ovih dana, uglavnom finansijske prirode, a potpuno neočekivano u prvi plan je iskrsla i afera oko talentvoango veznog igrača Dimitrija Jankovića (20). Momak koji je tokom jesenjeg dijela prvenstva vjerovatno bio najbolji igrač Srpske lige Beograd prije nekoliko dana rekao je čelnicima Partizana da na taj nivo ne želi da se vraća, ali je onda promijenio odluku i pristao na ponudu!

Talentovani fudbaler trebalo je da bude jedan od najjačih aduta Teleoptika u borbi za Prvu ligu Srbije, ali je donio odluku da ne prihvati novi odlazak u treći rang srpskog fudbala i to saopštio klubu. Partizan je imao jasan plan - Janković bi većinu vremena igrao za Teleoptik, kojem je bio od neprocjenjive važnosti, a povremeno bi ga Srđan Blagojević uključivao u akcije prvog tima. Uostalom, tako je bilo u jesenjem dijelu prvenstva, kada je uspio da zaradi po neki minut u prvom timu - uglavnom nakon Blagojevićevog odlaska.

Dimitrije Janković tokom sezone nije imao veliku minutažu u Partizanu, dok je u Teleoptiku bio najbitniji igrač i često se sve vrtjelo oko njega. Zato je nakon prvobitne odluke da ne ode na pozajmicu sjeo, dobro razmislio, popričao sa porodicom i menadžerom, pa ipak prihvatio ideju čelnika crno-bijelih. Dogovor je postignut - treninzi sa prvim timom Partizana, a glavna uloga u dresu Teleoptika, koji je aktuelni lider Srpske lige Beograd.

Janković je bio glavna karika Teleoptika na putu do prvog mjesta u trećem rangu takmičenja. Jesen je završio sa čak 12 asistencija na svom kontu, a utisak na terenu bio je i daleko bolji. Prilazio je golmanu i štoperima, uzimao loptu i zatim diktirao svaki napad "Optičara" koji već godinama nisu bili ovako blizu Prvoj ligi Srbije.

Zbog toga i djeluje potpuno ispravno njegova odluka da nakon 201 minuta u prvom timu odluči da se ipak "spusti" u treći rang srpskog fudbala. Tamo ga raširenih ruku čeka Marko Jovanović, kojem će biti najveće moguće pojačanje u borbi protiv Radničkog iz Obrenovca. A za Partizan će biti vremena, možda već narednog ljeta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

