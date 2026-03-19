"U Beogradu je 20.000 navijača pjevalo Olimpijakosu": Ataman zahuktao atmosferu pred meč sa Zvezdom

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman iznio je utiske pred dolazak Crvene zvezde u Atinu.

Crvena zvezda poslije Fenerbahčea ima još jedan važan zadatak ispred sebe - susret sa Panatinaikosom. Iako je ekipa Ergina Atamana u padu forme, jasno je da pred izabranicima Saše Obradovića nije lak zadatak. Ujedno, jasno je i Erginu Atamanu da će domaćinstvo biti teško, ali ni uporedo kao gostovanje na kojem su navijači Zvezde sve vrijeme pjevali velikom rivalu Panatinaikosa - Olimpijakosu.

Panatinaikos se bori za plasman u plej-of, ima svega pobjedu manje od Zvezde, odnosno poraz više, te je svaki meč u narednom periodu jako važan.

"Za nas je ovaj meč finale. Moramo da budemo spremni da se borimo, svi mi, svi igrači, cijeli stručni štab, mi na klupi i svi navijači, svi naši podržavaoci, od prvog do posljednjeg minuta kako bismo pobijedili", započeo je Ataman.

"Kad vratim film, sjećam se da nas je Zvezda u Beogradu pobijedila zbog agresivne igre. Mi smo tamo odigrali užasnu utakmicu i izgubili jednu od dramatičnih utakmica. Takođe, ono čega se sjećam i što sam primijetio kada sam juče gledao utakmicu kod kuće, jeste da je tokom meča 20.000 navijača uzvikivalo 'Olimpijakos, Olimpijakos' protiv nas."

Bio je to uvodno i uvod o poziv navijačima, da OAKA bude glasnija od Beogradske arene?

"Zato će sutrašnja utakmica za nas biti utakmica u kojoj i naši navijači treba da budu agresivni od prvog do posljednjeg minuta. To je za nas jedna od ključnih utakmica u borbi za plasman, protiv ekipe koja je uradila sve protiv nas u Beogradu. Sada je naš red, naš domaći teren. Moramo da pokažemo kakva je OAKA, i naravno igrači takođe. Moramo da pokažemo da igramo dobru košarku."

Ono od čega se strahuje svakako je domaći teren i naklonost sudija koja je u ključnim mečevima izuzetno primjetna. Sličnog mišljenja bio i Saša Obradović koji je istakao da će arbitri biti pod pritiskom.

"To je njegovo mišljenje. Vjerujem da kada odemo da igramo u Beograd, protiv Partizana ili Crvene zvezde, ili kada igramo u Fenerbahčeu, isto je, a ponekad i veće. Na svakom terenu je isto. Jedini pritisak koji imamo je naš trenutni plasman, jer je naš cilj veliki, ali naša pozicija nije dobra. Ipak, imamo vremena da to promijenimo. Imamo kapacitet da to promijenimo, svi zajedno. Na kraju, mi ćemo voditi utakmicu sa klupe, navijači će dati podršku, ali na kraju igrači odlučuju da li će pobijediti ili izgubiti utakmicu. Verujem da su igrači sada spremni za ovaj završni dio sezone i za sve ove utakmice."

