Superliga Srbije izabrala najboljih 11: Crvena zvezda "okupirala" idealnu postavu

Superliga Srbije je proglasila najbolji tim za sezonu 2025/26
Na svečanosti u beogradskoj "Ložionici" večeras je izabrana idealna postava Superlige Srbije za sezonu 2025/26, a izbor je napravljen na osnovu glasova trenera i kapitena klubova iz srpskog prvenstva. Manifestacija je imala i jubilejski karakter, pošto se obilježava 20 godina od formiranja elitnog ranga takmičenja u samostalnoj Srbiji. Od svog osnivanja do danas, Superliga je prošla kroz različite faze razvoja i konstantne promjene u organizaciji i kvalitetu.
Već je poznato da je najbolji fudbaler srpskog takmičenja igrač Crvene zvezde Aleksandar Katai, a sada su podijeljene i ostala priznanja. Nagrade najboljim pojedincima uručio je Darko Ramovš, u ime Superlige Srbije.
Kako izgleda idealan tim Superlige:
- GOLMAN: Balša Popović (OFK Beograd)
- DEFANZIVCI: Jung Vu-Seol (Crvena zvezda), Mirko Milikić (Železničar Pančevo), Nikola Simić (Partizan), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda)
- VEZNI RED: Rade Krunić (Crvena zvezda), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Silvester Džasper (Železničar Pančevo), Lazar Radnđelović (Vojvodina Novi Sad)
- NAPADAČI: Džej Enem (Crvena zvezda), Aleksandar Katai (Crvena zvezda)
