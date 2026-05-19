logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Superliga Srbije izabrala najboljih 11: Crvena zvezda "okupirala" idealnu postavu

Superliga Srbije izabrala najboljih 11: Crvena zvezda "okupirala" idealnu postavu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Superliga Srbije je proglasila najbolji tim za sezonu 2025/26

Superliga Srbije izabrala najboljih 11 Izvor: Arena Sport /Printscreen

Na svečanosti u beogradskoj "Ložionici" večeras je izabrana idealna postava Superlige Srbije za sezonu 2025/26, a izbor je napravljen na osnovu glasova trenera i kapitena klubova iz srpskog prvenstva. Manifestacija je imala i jubilejski karakter, pošto se obilježava 20 godina od formiranja elitnog ranga takmičenja u samostalnoj Srbiji. Od svog osnivanja do danas, Superliga je prošla kroz različite faze razvoja i konstantne promjene u organizaciji i kvalitetu.

Već je poznato da je najbolji fudbaler srpskog takmičenja igrač Crvene zvezde Aleksandar Katai, a sada su podijeljene i ostala priznanja. Nagrade najboljim pojedincima uručio je Darko Ramovš, u ime Superlige Srbije.

Kako izgleda idealan tim Superlige: 

  • GOLMAN: Balša Popović (OFK Beograd)
  • DEFANZIVCI: Jung Vu-Seol (Crvena zvezda), Mirko Milikić (Železničar Pančevo), Nikola Simić (Partizan), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda)
  • VEZNI RED: Rade Krunić (Crvena zvezda), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Silvester Džasper (Železničar Pančevo), Lazar Radnđelović (Vojvodina Novi Sad)
  • NAPADAČI: Džej Enem (Crvena zvezda), Aleksandar Katai (Crvena zvezda)

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC