"Andrej je drugačiji igrač od Peđe": Stojakovića nahvalio novi trener, zna šta razlikuje oca i sina

Trener Ilinois univerziteta Bred Andrevud istakao je da je Andrej Stojaković drugačiji igrač od svog oca.

Univerzitet Ilinois doveo je nekoliko igrača sa Balkana, može se reći i igrače sa najvećim potencijalom na ovim prostorima. Među njima je i Andrej Stojaković, sin proslavljenog reprezentativca Srbije i bivšeg NBA igrača Peđe. Košarkaški korijeni obezbijedili su mu talenat, a mladi Andrej naporno je radio kako bi bio jedan od lidera tima.

Još nije poznato čije boje nacionalne zastave će u budućnosti braniti Stojaković, ali ono što svima stavlja do znanja jeste da će ta reprezentacija imati velikog igrača. Baš o tome govorio je i trener Ilinoisa Bred Andervud... Novi Andrejev trener uviđa razliku između oca i sina, Stojaković mlađi igra agresivnije prema košu, dok je Peđin zaštitni znak bio šut za tri poena.

"Ne volim da ga poredim sa ocem. Njegov otac je očigledno jedan od najvećih svih vremena, ne samo u Evropi i ovdje, već i u NBA. On je tri puta bio na Ol-staru. Andrej je drugačiji igrač. Nije šuter kao njegov otac, ali je atletski građen i jak. Igra afresivnije ka košu, vjerujem da će biti profesionalac", započeo je Bred na košarkaškoj klinici Dušana Dude Ivkovića.

Andrej Stojaković

Pred Andrejem je veliki potencijal, vjeruje trener. NBA karijera je nešto na čemu će sigurno raditi sin proslavljenog košarkaša, a to je objasnio i Andervud. "On će biti igrač koji može biti izabran u prvoj rundi drafta. Zaista vjerujem u to."

Šta je Andervud rekao o Petroviću?

Na Univezitetu Ilinois ima nekoliko košarkaša sa Balkana. U tim je nedavno stigao Mihailo Petrović iz Mege, koji je bio lider ovog tima na terenu. Tu su i hrvatska braća Zvonimir i Tomislav Ivišić, ali i David Mirković iz Crne Gore, koji je donedavno nosio dres Studentskog centra.

Petrović je učestvovao u još jednoj sjajnoj sezoni Mege, bilježio je 14,3 poena, iz 7,3 asistencija i 2,8 skoka po susretu, što je izuzetna statistika. Zbog toga je Andervud riješio da pored Stojakovića pohvali i momka koji je od 2020. do 2022. nosio dres Partizana.

Mihailo Petrović

"On je takmičar, pobjednik i pametan igrač. Uzdiže svoje saigrače i može da izvede svako dodavanje. Maestro je u pik-en-rol situacijama i donosi pametne odluke. Takođe je veoma brz, što mu pomaže da stvori ofanzivnu prednost. Biće dobar u tandemu sa našim igračima na bekovskim pozicijama - blizancima Ivišić i Mirkovićem."

Ko još igra u Ilinoisu?

Nedavno je u taj tim stigao i David Marković, momak koji je donedavno nosio dres Studentskog centra. Momak visok 206 centimetara, ove sezone ubacivao je 5,6 poena, ali i hvatao 6,4 lopte, a i dijelio 1,3 asistenciju po susretu. Pa će i on biti jedan od razloga zbog kojeg će Balkan gledati i NCAA ligu!

Ipak, jedan od najdominantnijih ove sezone bio je Tomislav Ivišić. Momak hrvatskog porijekla, rođen u Vitezu u Bosni i Hercegovini, sa svojih 215 centimetara gospodario je reketom. Njegov prosjek iznosio je 19,5 poena, osam skokova i dvije asistencije po meču, dok je na terenu provodio 31,5 minuta. Njegov brat Zvonimir u Arkansesu imao je nešto slabiji doprinos pošto je ubacivao 0,7 poena, ali hvatao je 1,7 lopti.