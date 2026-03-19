logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pešić iznenadio pred meč u Evroligi: Imaju najbolji sastav, mogu da pobijede sve

Autor Dragan Šutvić
Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić imao je samo riječi hvale o narednom rivalu.

Svetislav Pešić hvali Dubai Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srpski trener Svetislav Pešić definitivno je jedinstvena ličnost u evropskoj košarci, a izjavom pred meč sa Dubaijem u Evroligi je zbunio mnoge. Bajern u 32. kolu dočekuje ekipu iz UAE koja je trenutno u sjajnoj formi, a iskusni stručnjak smatra da raspolažu sa najboljim rosterom u elitnom takmičenju.

Ekipa Jurica Golemca je nedavno poražena od Partizana i trenutno se nalazi na 11. poziciji i izglednim šansama da se domogne makar plej-in zone.

"Dubai možda čak ima i najbolji roster u Evroligi, sa mnogo talenta. Jedino što im nedostaje je konstantnost, jer je ovo nov tim. Ali mogu da pobijede bilo kog favorita, to su već više puta dokazali", rekao je Pešić.

Bajern je trenutno na 14. poziciji sa skorom 13-18 i daleko od doigravanja. U posljednjoj utakmici su doživjeli težak poraz od Efesa kada su pali poslije dramatične završnice.

"Nije nam lako poslije dva tijesna poraza, ali kao tim koji želi da nastavi da se razvija, moramo da učimo i iz neuspjeha. I ova utakmica je sada naša prva prilika da to pokažemo."

Što se tiče Bajerna pod Pešićevim vođstvom, sve izgleda mnogo bolje nego na startu sezone kada je na klupi njemačkog velikana sjedio Grodon Herbert. Kao Pešićev nasljednik na kraju sezone spominjao se Španac Ibon Navaro koji trenutno vodi Unikahu i to bi trebalo da bude dugoročno rješenje za klupu Bavaraca.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC