Pešić iznenadio pred meč u Evroligi: Imaju najbolji sastav, mogu da pobijede sve

Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić imao je samo riječi hvale o narednom rivalu.

Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srpski trener Svetislav Pešić definitivno je jedinstvena ličnost u evropskoj košarci, a izjavom pred meč sa Dubaijem u Evroligi je zbunio mnoge. Bajern u 32. kolu dočekuje ekipu iz UAE koja je trenutno u sjajnoj formi, a iskusni stručnjak smatra da raspolažu sa najboljim rosterom u elitnom takmičenju.

Ekipa Jurica Golemca je nedavno poražena od Partizana i trenutno se nalazi na 11. poziciji i izglednim šansama da se domogne makar plej-in zone.

"Dubai možda čak ima i najbolji roster u Evroligi, sa mnogo talenta. Jedino što im nedostaje je konstantnost, jer je ovo nov tim. Ali mogu da pobijede bilo kog favorita, to su već više puta dokazali", rekao je Pešić.

Bajern je trenutno na 14. poziciji sa skorom 13-18 i daleko od doigravanja. U posljednjoj utakmici su doživjeli težak poraz od Efesa kada su pali poslije dramatične završnice.

"Nije nam lako poslije dva tijesna poraza, ali kao tim koji želi da nastavi da se razvija, moramo da učimo i iz neuspjeha. I ova utakmica je sada naša prva prilika da to pokažemo."

Što se tiče Bajerna pod Pešićevim vođstvom, sve izgleda mnogo bolje nego na startu sezone kada je na klupi njemačkog velikana sjedio Grodon Herbert. Kao Pešićev nasljednik na kraju sezone spominjao se Španac Ibon Navaro koji trenutno vodi Unikahu i to bi trebalo da bude dugoročno rješenje za klupu Bavaraca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!