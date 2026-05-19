logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fenerbahče ostaje u Evroligi, čeka se odluka Real Madrida

Fenerbahče ostaje u Evroligi, čeka se odluka Real Madrida

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fenerbahče je odlučio da nastavi da se takmiči pod okriljem Evrolige, čeka se odluka Real Madrida.

fenerbahce produzio licencu u evroligi ne iskljucuje nba evropu Izvor: MN PRESS

KK Fenerbahče je i definitivno potvrdio da ostaje u Evroligi. Istanbulski velikan će produžiti licencu sa elitnim košarkašim takmičenjem, ali, kako je navedeno u saopštenju, nastaviće da prate viziju NBA Evropa.

Turskom timu je isticala licenca na kraju tekuće sezone, kao i Asvelu, Barseloni i Real Madridu, s tim što Madriđani još uvijek nisu obnovili saradnju sa Evroligom. Malo je vjerovatno da najtrofejniji evropski klub tek tako napravi radikalan korak u momentima kada projekat NBA još uvijek nije preuzeo konkretne korake, ali nema sumnje da čelnici strijepe od ovih pregovora...

"Konstruktivno smo procjenjivali različite projekte i organizacione inicijative koje su se nedavno pojavile u vezi sa budućnošću evropske košarke. Naš pristup nikada nije bio razdorni, naprotiv, on je dosljedno bio ujedinjujući, usmjeren na doprinos rastu evropske košarke kroz kolektivne napore. Tokom ovog procesa, zadržali smo čvrsto uvjerenje u važnost uspostavljanja dijaloga sa svim zainteresovanim stranama za budućnost sporta i odlučno smo podržavali ovaj stav", stoji u saopštenju Fenera i dodaje se: 

"Takođe pažljivo pratimo viziju NBA Evrope za evropsku košarku i njen stav o globalnom razvoju igre. Smatramo da je ovo interesovanje, zajedno sa drugim investicionim inicijativama, veoma vrijedno za budućnost evropske košarke. Fenerbahčeovo osnovno uvjerenje je da će se pravi potencijal evropske košarke ostvariti samo ograničavanjem konkurencije samo na terenu, dok će se svi akteri van terena objediniti pod zajedničkom vizijom. Stoga smo uvjereni da će potencijalne buduće saradnje i mogućnosti za međusobni razvoj između Evrolige i NBA Evrope značajno doprinijeti sportu u Evropi. Baš kao što je to bilo od prvog dana, naš klub će nastaviti da podržava svaki konstruktivan dijalog osmišljen da razvije, ujedini i unapredi evropsku košarku", navodi se i zaključuje:

"U ovom trenutku, Fenerbahče Beko je odlučio da obnovi svoj ugovor o licenciranju sa Evroligom, koji je trebalo da istekne na kraju tekuće sezone. Cilj nam je daleko više od postizanja sportskog uspjeha, cilj nam je da doprinesemo održivom rastu, ekonomskom osnaživanju i globalnom podizanju brenda evropske košarke. Kao što smo i do sada činili, nastavićemo da preuzimamo odgovornost za razvoj evropske košarke, održavamo konstruktivan stav i kontinuirano radimo na budućnosti igre".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
Zakucavanje Džordana Nvore
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Fenerbahče Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC