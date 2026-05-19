Fenerbahče ostaje u Evroligi, čeka se odluka Real Madrida

Fenerbahče je odlučio da nastavi da se takmiči pod okriljem Evrolige, čeka se odluka Real Madrida.

Izvor: MN PRESS

KK Fenerbahče je i definitivno potvrdio da ostaje u Evroligi. Istanbulski velikan će produžiti licencu sa elitnim košarkašim takmičenjem, ali, kako je navedeno u saopštenju, nastaviće da prate viziju NBA Evropa.

Turskom timu je isticala licenca na kraju tekuće sezone, kao i Asvelu, Barseloni i Real Madridu, s tim što Madriđani još uvijek nisu obnovili saradnju sa Evroligom. Malo je vjerovatno da najtrofejniji evropski klub tek tako napravi radikalan korak u momentima kada projekat NBA još uvijek nije preuzeo konkretne korake, ali nema sumnje da čelnici strijepe od ovih pregovora...

"Konstruktivno smo procjenjivali različite projekte i organizacione inicijative koje su se nedavno pojavile u vezi sa budućnošću evropske košarke. Naš pristup nikada nije bio razdorni, naprotiv, on je dosljedno bio ujedinjujući, usmjeren na doprinos rastu evropske košarke kroz kolektivne napore. Tokom ovog procesa, zadržali smo čvrsto uvjerenje u važnost uspostavljanja dijaloga sa svim zainteresovanim stranama za budućnost sporta i odlučno smo podržavali ovaj stav", stoji u saopštenju Fenera i dodaje se:

"Takođe pažljivo pratimo viziju NBA Evrope za evropsku košarku i njen stav o globalnom razvoju igre. Smatramo da je ovo interesovanje, zajedno sa drugim investicionim inicijativama, veoma vrijedno za budućnost evropske košarke. Fenerbahčeovo osnovno uvjerenje je da će se pravi potencijal evropske košarke ostvariti samo ograničavanjem konkurencije samo na terenu, dok će se svi akteri van terena objediniti pod zajedničkom vizijom. Stoga smo uvjereni da će potencijalne buduće saradnje i mogućnosti za međusobni razvoj između Evrolige i NBA Evrope značajno doprinijeti sportu u Evropi. Baš kao što je to bilo od prvog dana, naš klub će nastaviti da podržava svaki konstruktivan dijalog osmišljen da razvije, ujedini i unapredi evropsku košarku", navodi se i zaključuje:

"U ovom trenutku, Fenerbahče Beko je odlučio da obnovi svoj ugovor o licenciranju sa Evroligom, koji je trebalo da istekne na kraju tekuće sezone. Cilj nam je daleko više od postizanja sportskog uspjeha, cilj nam je da doprinesemo održivom rastu, ekonomskom osnaživanju i globalnom podizanju brenda evropske košarke. Kao što smo i do sada činili, nastavićemo da preuzimamo odgovornost za razvoj evropske košarke, održavamo konstruktivan stav i kontinuirano radimo na budućnosti igre".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)