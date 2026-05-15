Dokle je stigao Partizan sa Armonijem Bruksom? Oglasio se "prvi pik" crno-bijelih

Košarkaš Olimpije iz Milana Armoni Bruks nalazi se na prekretnici karijere.

Košarkaš Olimpije iz Milana Armoni Bruks se već neko vrijeme dovodi u vezu sa beogradskim Partizanom. Italijanski tim je odigrao sezonu za zaborav u Evroligi i očekuje ih velika rekontrukcija na ljeto, ali svim snagama žele da zadrže najkorisnijeg igrača italijanske lige.

Amerikanac je u razgovoru za tamošnju "Gazetu" progovorio o svojoj budućnosti, ali konačnu odluku još uvijek nije donio. Prema njegovim riječima, postoji jaka želja Olimpije da on bude dio projekta i naredne sezone.

"Još nisam donio odluku. Razmatram opcije. Situacija se stalno mijenja i zato još ne mogu sa sigurnošću da kažem šta će se dogoditi", rekao je Bruks.

Njegov odgovor je bio diplomatski i očigledno je da čeka "ponudu koja se ne odbija".

"Gdje god da budem, želim samo priliku da se takmičim. Vjerujem da ono što Milano gradi može da bude veoma konkurentan tim. Moramo samo da idemo korak po korak i da budemo sigurni da možemo da pronađemo zajednički jezik, pa možemo pronaći rješenje", jasan je igrač Milana.

On je ove sezone proglašen za MVP-ja italijanskog prvenstva sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosečnim indeksom od 14,4. Američki bek je u Evroligi bilježio 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici.

Prema navodima italijanskih medija, u Humskoj vide kao savršenog partnera Karliku Džounsu i nude mu dvogodišnji ugovor sa preko dva miliona evra po sezoni.

Bruks je završio koledž u Hjustonu, nije draftovan, pa je kroz filijalu Roketsa uspeo da se probije do NBA. U najjačoj košarkaškoj ligi je igrao za Toronto, Bruklin i njihove razvojne timove, da bi 2024. stigao u Evropu.