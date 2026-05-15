Postao najbolji na svijetu i to ga zamalo uništilo: "Svi su znali, a ja svako veče sjedio sam i plakao"

Najbolji rukometaš današnjice Matijas Gidsel priznao je da se mučio sa mentalnim zdravljem i da je tek uz pomoć uspeo da pobedi svoje demone.

Najbolji rukometaš današnjice Matijas Gidsel čeka Svjetsko prvenstvo 2027. godine u dresu Danske, ali i F4 Lige šampiona sa Fihseom. Igraće zajedno sa Mijajlom Marsenićem i Dejanom Milosavljevom u polufinalu protiv Magdeburga, dok se u drugom paru sastaju Barselona i Olborg.

Prije njega je Mikel Hansen zbog problema sa mentalnim zdravljem pravio pauzu u karijeri, a sada je Gidsel otkrio koliko čak i na njega utiče veliki pritisak. Kada je 2021. sa Danskom osvojio Svjetsko prvenstvo u Egiptu nije uživao. Plakao je.

"Pola nacije je sjedilo pred televizorom, svi su znali moju priču, svi su nešto očekivali od mene i svima sam govorio ‘da’. To je trebalo da bude najljepše razdoblje mog života, ali u jednom trenutku sam doživio slom.Počeo sam da idem na spavanje u sedam uveče, sjedio sam sam u svom stanu i plakao", ispričao je Matijas Gidesel.

"Probao sam sam, a onda sam ga pozvao"

Pokušao je da sam riješi probleme, da se sam prilagodi, ali to nije bila dobra odluka. Kada je vidio da mu je pomoć potrebna obratio se stručnom licu i od tada radi sa psihologom.

"Mnogi su mi govorili da potražim pomoć, ali prva dva mjeseca mislio sam da mogu sve sam da riješim. Na sreću, kasnije sam ipak potražio pomoć. Imam mentalnog trenera kojeg mogu da pozovem u bilo kom trenutku", objasnio je on.

Naučio je da prepozna mentalne lomove u sebi. Prepoznao je u sebi jednu stranu koja reaguje instintkivno i prorodno, ali i drugu koja je preopterećena uticajima sa strane.

"Postoji glas A, to je dio mene koji sve radi instinktivno i jednostavno. I postoji glas B, onaj koji previše razmišlja, komentariše i ulazi u konflikte, koji prima uticaje sa strane. Moram da se zabavljam, da budem agresivan i pokazujem energiju. Tokom utakmice provjeravam jesu li te stvari na mjestu i ako nešto nije u redu, mijenjam pristup. Znam da će, ako igram dobar rukomet, biti teško pobijediti mene i moj tim, ali pokušavam rezultat da sklonim iz fokusa", zaključio je Gidsel.

Ko je Matijas Gidsel?

Desni bek iz Danske počeo je u Skjernu, pa je prešao u GOG, a od 2022. je u Fihseu. Sa ovim timom je osvojio prvu titulu šampiona Bundeslige u istoriji, a sa Danskom nema šta nije osvojio. Ima dva zlata sa Olimpijskih igara, tri zlata sa Svjetskih prvenstava, zlato, srebro i brobzu sa Eura. Ove sezone je najbolji strijelac Lige šampiona, a već sada juri Balića i Karabatića i želi da postane najveći ikada.