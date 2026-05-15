Nezapamćen haos u Škotskoj: Sudiju i njegovu porodicu čuvala policija zbog dosuđenog penala u trci za titulu

Sudija Džon Biton se našao u ozbiljnoj opasnosti poslije penala koji je dosudio za Seltik protiv Madervela.

Sudiju i njegovu porodicu čuvala policija zbog dosuđenog penala za Seltik Izvor: Vagelis Georgariou / imago sportfotodienst / Profimedia

Zakuvala se trka za titulu u Škotskoj, a to ima i svoje negativne posljedice. Dok su oči mnogih ljubitelja fudbala uprte u meč Hartsa i Seltika u subotu od 13:30 koji će odlučiti šampiona zbog prethodne utakmice je sudija morao da bude sklonjen na sigurno.

Sudija Džon Biton je u pretposljednjem kolu škotskog šampionata dosudio penal za Seltik protiv Madervela u nadoknadi i Keleči Ihenačo ga je pretvorio u gol za 3:2. Zbog toga sada Seltik ima šansu da osvoji titulu ako na svom terenu u subotu savlada Harts.

To mnogim navijačima nije bilo po volji, pa je sudija Biton toliko bio na udaru da je policija morala da reaguje i da ga zaštiti. Sada se povodom toga oglasio i fudbalski savez Škotske.

Saopštenje povodom bezbjednosti sudije

"Džon Biton i njeghova porodica proveli su prošlu noć pod policijskom zaštitom nakon što su njihovi lični detalji procurili onlajn. Škotski fudbalski savez najoštrije moguće osuđuje moguće pokušaje da se ugrozi bezbjednost sudija. Takvo nasilništvo motivisano odlukama na terenu je mrlja na našem domaćem fudbalu i zahvalni smo policiji Škotske na brzoj intervenciji. 

Takođe nam je nažalost jasno da je ovo neizbježna posljedica kritika, netolerancije i traženja žrtvenog jarca od strane medijskih stručnjaka, navijača, zvaničnih navijačkih grupa, klubova, igrača, trenera i bivših sudija. Ne iznosimo ovo olako kao fudbalsiki savez ovo jer je to neprijatna istina. Oni koji okrivljuju sudije i pričaju o zavjerama da bi skrenuli paćnju sa poraza ka navodnim nepravdama tokom sezone su doprinijeli do atmosfere koja je stavila naše sudije u opasnost. 

Ovo je posljedica histeričnog medijskog narativa potpaljenog intervjuima poslije utakmice, komentarima i zvaničnim medijskim istupima. Ukupni efekat utiče na našu sposobnost da obezbijedimo sudijama dovoljno bezbjednosti. Kada se sve to odrazi na bezbednost naših sudija, što je dosta, dosta je.

Suidije nisu bezgrešne. Greške se prave na terenu, subjektivne odluke se donose ispred VAR monitora, kao što i treneri biraju loše timove, golmani primaju lake golove i napadači promašuju sa pet metara. Ipak reakcija na takve stvari ne može biti drugačija. Ono što se desilo juče nije izolovan incident. Toliko je primjera da se sudije stavljaju u opasne situacije. Nećemo dozvoliti da ovo postane normalno", navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Škotske. 

