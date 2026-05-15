Crvena zvezda udara na Partizan u polufinalu ABA lige: Cedevita Olimpija pala poslije nove igre živaca

Košarkaši Crvene zvezde slavili su u majstorici protiv Cedevita Olimpije i obezbijedili plasman među četiri najbolje ekipe u ABA ligi.

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale ABA lige gdje će odmjeriti snage sa Partizanom! Izabranici Saše Obradovića su slavili majstorici protiv Cedevita Olimpije u Pioniru rezultatom 95:86.

Ponovo su srpski i slovenački tim odigrali dramatičan meč, ali su crveno-bijeli uspjeli da prebrode loše momente, odigraju dobro poslednju deonicu i zakažu nove okršaje sa vječitim rivalom. Kao i u svakoj utakmici ove sezone između ove dvije ekipe, domaćin je uspio da odbrani domaći teren.

Košarkaši Cedevita Olimpije su ušli u utakmicu izuzetno agresivno, pa smo vidjeli tri mala faul već u prvom minutu. Kako su rano ušli u problem sa ličnim greškama, gledali smo veliki broj slobodnih bacanja, što su košarkaši Zvezde iskoristili. Izabranici Saše Obradovića su brzo stigli do dvocifrene prednosti, ali imali su problema u organizaciji napada. Uglavnom se igralo na Rivera koji je bio na visini zadatka u prvom poluvremenu, ali nisu imali crveno-bijeli previše opcija.

Gosti su odgovorili početkom druge dionice serijom 7:0, da bi se u tim momentima razigrao Džared Batler i na kratko odbio nalet gostiju. Ipak, preko raspoloženih Nikolića i Jaramaza slovenački tim stiže do izjednačenja u finišu druge deonice. Najveći problem domaćih u ovom periodu su bile izgubljene lopte, dok su izabranicima Zvezdana Mitrovića konačno ušli neki šutevi. Crveno-bijeli su ipak otišli na veliki odmor sa prednošću, pošto je borbeni Semi Odželej pogodio trojku na samom isteku 20. minuta igre za 49:46.

Borba se rasplamsala u drugom poluvremenu, da bi izabranici Zvezdana Mitrovića došli do preokreta i najvećih +4 u trećoj dionici. Nekoliko puta smo tokom ovog perioda gledali smjenjivanje u vođstvu, domaći su ušli u nervozu, ali su zbili redove i pokazali reakciju u odlučujućoj četvrtini.

Prvo su odigrali mnogo bolje defanzivno, što im se isplatilo u napadu. Treba istaći jako važnu trojku Kalinića sredinom posljednje dionice i požrtvovanu igru Monekea koji je uprkos povredi odigrao i više nego solidan meč. Batler jeste gubio živce, mučio se, ali na kraju je utakmicu završio kao najefikasniji.

Batler je meč završio kao najefikasniji sa 19 poena i sedam asistencija, Rivero ga je ispratio sa 15, Nvora je imao 13, Moneke 11, Kalinić 10. U poraženom timu Nikolić je imao 17, Hurt 13, Škara 11, dok je Gibson ostao na samo 9.