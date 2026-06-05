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Inter opet ima Stankovića: Dekijev sin Aleksandar se vratio na "Đuzepe Meacu"

Inter opet ima Stankovića: Dekijev sin Aleksandar se vratio na "Đuzepe Meacu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Aleksandar Stanković vraća se među "neroazure" i ispuniće svoj dječački san.

inter aktivirao klauzulu i vratio aleksandra stankovica Izvor: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Sin Dejana Stankovića, Aleksandar, i zvanično se vratio u Inter koji je iskoristio pravo kupovine i aktivirao klauzulu od 23 miliona evra. Stanković junior je minule sezone igrao u Brižu gdje je sjajnim partijama kupio novu šansu u redovima italijanskog velikana.

Inter je prošlog ljeta zaradio 10 miliona evra za njega i odmah je odlučio da ne čeka narednu godinu već da odmah aktivira klauzulu. Da su sačekali još godinu dana, morali bi da izdvoje 25 miliona evra.

Spekulisalo se da bi Stanković mogao put Engleske, pošto je za njega bio zainteresovan Njukasl, ali će Aleksandar ispuniti svoj san i obući dres u kome se njegov otac proslavio.

Srpski reprezentativac koji je prošao sve selekcije je seniosku karijeru započeo u Interu 2022. godine, ali očigledno nisu odmah prepoznali njegov talenat. Poslat je prvo na pozajmicu u Lucern, da bi ga Briž otkupio za 10 miliona. Osigurao se italijanski velikan klauzulom prava preče kupovine, što su odmah iskoristili.

Moraće da uplate 23 miliona evra na račun Belgijanaca koji su ostali bez najboljeg igrača minule sezone. Stanković je za godinu dana u dresu Briža postigao šest golova i dvije asistencije u domaćem prvenstvu, dok je u Ligi šampiona dao tri gola i namjestio još dva.

(MONDO)

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Tagovi

Dejan Stanković Aleksandar Stanković Inter

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