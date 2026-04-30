Sin Dejana Stankovića na pragu Premijer lige: Englezi spremili milione i krenuli po Srbina

Sin Dejana Stankovića na pragu Premijer lige: Englezi spremili milione i krenuli po Srbina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković karijeru bi mogao da nastavi u Engleskoj.

Njukasl želi Aleksandra Stankovića Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Sin trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića i ujedno srpski reprezentativac Aleksandar već duže vremena je važna tema u svijetu fudbala. O transferu mladog fudbalera se sve glasnije govori, a čini se da će biti i jedno od zanimljivih imena u Premijer ligi. Kako javljaju italijanski mediji, Stanković je na pragu prelaska u Englesku, najvjerovatnije u Njukasl.

Italijanska "Gazeta" javlja nekoliko klubova je zainteresovano za Stankovića. Mladi vezista, koji trenutno brani boje Klub Briža, koji je bio senzacija Lige šampiona, privukao je veliku pažnju na sebe. U Belgiju je stigao iz Intera, pa italijanski velikan spreman i da ga vrati u svoj tim. A ima i klauzulu u ugovoru koja mu omogućava prijeku kupovinu. Ipak, plan Intera je da profitira od Stankovića te se transfer polako nazire.

Kao najozbiljniji kandidat navodi se Njukasl, koji je spreman da bude istrajan u trci. U Engleskoj je Stanković viđen kao značajno pojačanje, a navodi se i da su njegove fizičke i tehničke sposobnosti idealne za zahtjeve tamošnjeg fudbala.

U slučaju da se Stanković vrati u Inter, taj transfer mogao bi da se obistini za 23.000.000 evra. Iako je sin legende Zvezde u Belgiju otišao za desetak miliona evra, sad će italijanski velikan morati skupo da plati svoje greške. Za samo nekoliko mjeseci cijena Aleksandra Stankovića vrtoglavo je skočila.

