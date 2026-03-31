Sin Dejana Stankovića raspalio maštu Delija: "Nemam ništa protiv da obučem dres Zvezde"

Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković progovorio je o mogućnosti da jednog dana dođe na Marakanu.

Sin Dejana Stankovića Aleksandar sjajnim partijama u Brižu izborio je povratak u svoj matični klub Inter. Dobiće reprezentativac Srbije novu šansu za dokazivanje u klubu u kome se proslavio i njegov otac. Kada je riječ o Crvenoj zvezdi, nema ništa protiv da u budućnostii obuče crveno-bijeli dres.

Od malih nogu navija za klub sa Marakane, što je porodična tradicija. "Zvezda je apsolutno moj klub. Sad kad je otac tamo trener još sam vatreniji navijač. Ko zna šta sudbina nosi, ali ne bi mi smetalo da jednog dana zaigram u crveno-bijelom dresu Zvezde", rekao je Stanković u intervjuu za "Nogomaniju".

U porodici Stanković ima dosta talenata. Osim Aleksandra, njegov rođeni brat Filip brani u Veneciji, dok brat od ujaka Mateo Aćimović igra za ljubljansku Olimpiju.

"Svi smo nekako naslijedili fudbalske gene. Fudbal nam je bio suđen. Nama ih je otac instalirao, Mateu ujak Milenko, s kojim se odlično slažem. Najstariji brat Stefan više ne igra fudbal, ali je ranije igrao. Filipu ide dobro u Veneciji. Mateo se probija u Sloveniji, još je mlad, ali znam koliko dobru ljevicu ima i koliko je tehnički potkovan. Vjerujem da će napraviti lijepu karijeru. Znam kako mu je, nije lako u tom godinama, ali on je borac i ima pravi mentalitet."

Slovence je zanimalo odakle povezanost sa Slovenijom i Ljubljanom, ali je poznato da njegova majka odatle vuče korijene.

"Sada nemam toliko vremena, ali kada sam bio mlađi mnogo puta sam bio u Ljubljani sa bratom, ujakom, bakom. Bilo je sjajno. Znam Bežigrad, tamo sam šutirao lopte sa Mateom. Slovenija je prelijepa zemlja, a Ljubljana prelijep grad. Imam lijepe uspomene odatle, i dalje smo u kontaktu."

Gazeta najavila Stankovićev povratak u Inter

Inter će iskoristiti pravo kupovine i vratiti Stankovića juniora u svoj tim. "Ponekad se čini da su određeni putevi jednostavno zapisani u sudbini. Kao put Aleksandra Stankovića, jedinog od trojice sinova Dejana Stanković, rođenog u Milanu. Inter je već donio konačnu odluku: Stanković junior biće otkupljen odmah, već narednog ljeta, za 23 miliona evra, nakon što je prošlog jula zaradio oko 10 miliona za njega. Inter je mogao da ga ostavi u Brižu još godinu dana i vrati ga u Milano tek ljeta 2027. za nekoliko miliona više (ukupno 25), ali je razvoj koji je sportski sektor 'nerazura' očekivao već postignut", objavila je nedavno italijanska Gazeta.