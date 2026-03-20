Slavni klub kupuje dva Srbina za 45.000.000 evra?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Godinu dana nakon što su ga pustili da ode, u Interu odlučili da kupe Aleksandra Stankovića za 23.000.000 evra.

Inter dovodi Stankovića i Kostova za 45 miliona evra Izvor: MN PRESS

Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković na početku sezone se iz Intera preselio u Klub Briž, a prva sezona van italijanskog fudbala odlično mu je poslužila za afrimaciju. Sin Dejana Stankovića ostavio je odličan utisak tokom igranja u Belgiji, pa sada velikan italijanskog fudbala nema nikakvu dilemu - hoće odmah da ga vrati.

Kako prenosi "Gazeta delo Sport", Inter je odlučio da plati Klub Brižu 23.000.000 evra i da u svoje redove vrati momka koji je i ponikao u redovima milanskog tima. Kada je prethodnog ljeta mijenjao sredinu, Inter je u ugovoru ostavio klauzulu po kojoj može da "vrati" srpskog reprezentativca, a to će ih mnogo koštati jer su ga prije samo nekoliko mjeseci pustili za desetak miliona evra.

Klauzula u ljeto 2026. godine iznosila je 23, a godinu dana kasnije 25.000.000 evra, pa je Inter odlučio da više ništa ne čeka. Procjena je da Aleksandar Stanković može odmah u vezni red velikana italijanskog fudbala i da nema smisla potrošiti dodatna dva miliona evra godinu dana kasnije, kad su već na gubitku zbog jedne sezone koju je centralni vezni fudbaler proveo u Belgiji.

U međuvremenu se Aleksandar Stanković profilisao kao jedan od najboljih igrača prvenstva u Belgiji, dokazao na mečevima Lige šampiona i postao seniorski reprezentativac Srbije kod bivšeg selektora Dragana Stojkovića. Ni njegov nasljednik Veljko Paunović neće praviti tim bez sina Dejana Stankovića, koji bi po mišljenju pojedinih bivših fudbalera mogao da nadmaši oca.

Ostaje samo da se vidi da li ovaj poslovni potez Intera utiče na njihovo interesovanje za najtalentovanijeg fudbalera Crvene zvezde. Već mjesecima se priča da je italijanski klub zainteresovan da kupi talentovanog Vasilija Kostova - kojeg želi i Milan, a crveno-bijeli očekuju da taj transfer bude teži od 20.000.000 evra i da na taj način obore rekord srpskog fudbala. Ukoliko bi se realizovala oba posla, Inter bi u veoma kratkom roku dva vezna fudbalera koji treba da čine okosnicu srpske reprezentacije u budućnosti platio gotovo 45.000.000 evra.

