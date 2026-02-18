Sin Dejana Stankovića uzeo zastavu i oduševio navijače!

Aleksandar Stanković je poslije pobjede Klub Briža uzeo zastavu od navijača i odlučio da je zabode na centar terena što je oduševilo fanove na tribinama.

Aleksandar Stanković izazvao je delirijum na stadionu. Sa Klub Brižom je u derbiju savladao Serkl Briž (2:1) i onda je oduševio navijače. Uzeo je zastavu od njih, otišao do centra terena i zabo je baš tu. Podigao je ruke, proslavio trijumf sa njima i onda opet uzeo zastavu i krenuo da trči na terenu.

Zajedno sa njim slavili su i saigrači i na taj način malo i "peckali" rivala poslije pobjede koja ih ostavlja u borbi za titulu. Imaju 50 bodova, tri manje od Rojal Uniona i jedan manje od Sent Trudena. Doduše, njegov potez nije se dopao domaćim navijačima, pa je tako taj detalj sa zastavom donekle i podijelio stadion.

⚪️ After Club Brugge won the derby match against Cercle Brugge, Aleksandar Stanković planted the club flag in the centre circle.pic.twitter.com/COOfrBuEYZ — EuroFoot (@eurofootcom)February 17, 2026

Aleksandar Stanković je jedan od glavnih igrača belgijskog tima i to je svima jasno. Pokušaće sin Dejana Stankovića da odvede ekipu dalje u Ligi šampiona, ali će imati težak zadatak u plej-ofu i dvomeču sa Atletiko Madridom. Prvi meč igra se večeras (21 čas) u Belgiji.

Aleksandar Stanković prešao je iz Intera u Klub Briž letos za oko 10 miliona evra, ali je italijanski klub zadržao prava da ga vrati. U ljeto 2026. godine to može da uradi za 23 miliona evra, dok će na ljeto 2027. godine ta cifra da poraste na 25 miliona evra.

"Moj san je da se vratim u Inter. Navijam za Inter i volim klub. Nadam se da će se jednog dana to i desiti", rekao je Aleksandar nedavno.

