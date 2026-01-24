Inter je razmišljao da li da za 20 miliona evra vrati Aleksandra Stankovića. Poslije ovakve forme sve manje je razloga da se razmišlja o bilo čemu.
Iste večeri kada je Luka Jović potvrdio sjajnu formu u dresu AEK-a nastavio je i Aleksandar Stanković sa fenomenalnim igrama. Donio je pobjedu Klub Brižu nad Culte Varegemom 4:3 (1:2).
Srpski reprezentativac je pogodio na startu u šestom minutu, a onda je do poluvremena gostujući tim preokrenuo. Kada je Mekele izjednačio u prvom napadu drugog poluvremena Stanković je prelomio meč pgootkom za 3:2. Na kraju je Tresoldi potvrdio pobjedu sa 4:2, a do kraja meča Opoku je dao gol za 4:3.
Ovom pobjedom Klub Briž je ostao u trci za titulu. Rojal Union Sen Žiloa ima 45 bodova kao i Sent Truden i ta dva tima dijele prvu poziciju s tim što Union ia meč manje.
Kako igra Aleksandar Stanković?
Aleksandar Stanković gazi redom: Sa dva gola donio pobjedu, Belgijacni će zaraditi milione na njemu
Na ovom meču je odigrao 90 minuta, a osim dva gola kreirao je i dvije šanse i od tri šuta na gol dva su pocijepala mrežu. Od 58 pasova čak je 53 bio tačno. A nije ovo jedina dobra utakmica 20-godišnjeg veziste. Kairatu je dao gol, kao i Genku i Denderu, a protiv te ekipe je imao i asitenciju. Ove sezone je na 21 meču upisao četiri gola i asistenciju i sve je bolji iz duela u duel.
Teško da će se dugo zadržati u Klub Brižu sin Dejana Stankovića. Inter ima opciju da ga vrati, a iako su se dvoumili oko toga ovakva forma ih možda ubedi da ga vrate na mjesto gdje je odrastao. Engleski velikani su se takođe raspitivali oko njega i ako ovako nastavi nema sumnje da će napraviti veliki transfer.
