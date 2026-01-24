Aleksandar Stanković gazi redom: Sa dva gola donio pobjedu, Belgijacni će zaraditi milione na njemu

Inter je razmišljao da li da za 20 miliona evra vrati Aleksandra Stankovića. Poslije ovakve forme sve manje je razloga da se razmišlja o bilo čemu.

Iste večeri kada je Luka Jović potvrdio sjajnu formu u dresu AEK-a nastavio je i Aleksandar Stanković sa fenomenalnim igrama. Donio je pobjedu Klub Brižu nad Culte Varegemom 4:3 (1:2).

Srpski reprezentativac je pogodio na startu u šestom minutu, a onda je do poluvremena gostujući tim preokrenuo. Kada je Mekele izjednačio u prvom napadu drugog poluvremena Stanković je prelomio meč pgootkom za 3:2. Na kraju je Tresoldi potvrdio pobjedu sa 4:2, a do kraja meča Opoku je dao gol za 4:3.

Ovom pobjedom Klub Briž je ostao u trci za titulu. Rojal Union Sen Žiloa ima 45 bodova kao i Sent Truden i ta dva tima dijele prvu poziciju s tim što Union ia meč manje.

Kako igra Aleksandar Stanković?

Na ovom meču je odigrao 90 minuta, a osim dva gola kreirao je i dvije šanse i od tri šuta na gol dva su pocijepala mrežu. Od 58 pasova čak je 53 bio tačno. A nije ovo jedina dobra utakmica 20-godišnjeg veziste. Kairatu je dao gol, kao i Genku i Denderu, a protiv te ekipe je imao i asitenciju. Ove sezone je na 21 meču upisao četiri gola i asistenciju i sve je bolji iz duela u duel.

Teško da će se dugo zadržati u Klub Brižu sin Dejana Stankovića. Inter ima opciju da ga vrati, a iako su se dvoumili oko toga ovakva forma ih možda ubedi da ga vrate na mjesto gdje je odrastao. Engleski velikani su se takođe raspitivali oko njega i ako ovako nastavi nema sumnje da će napraviti veliki transfer.

