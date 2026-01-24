logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Stanković gazi redom: Sa dva gola donio pobjedu, Belgijacni će zaraditi milione na njemu

Aleksandar Stanković gazi redom: Sa dva gola donio pobjedu, Belgijacni će zaraditi milione na njemu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Inter je razmišljao da li da za 20 miliona evra vrati Aleksandra Stankovića. Poslije ovakve forme sve manje je razloga da se razmišlja o bilo čemu.

Aleksandar Stanković dao gol za Briž Izvor: Kurt Desplenter / Zuma Press / Profimedia

Iste večeri kada je Luka Jović potvrdio sjajnu formu u dresu AEK-a nastavio je i Aleksandar Stanković sa fenomenalnim igrama. Donio je pobjedu Klub Brižu nad Culte Varegemom 4:3 (1:2).

Srpski reprezentativac je pogodio na startu u šestom minutu, a onda je do poluvremena gostujući tim preokrenuo. Kada je Mekele izjednačio u prvom napadu drugog poluvremena Stanković je prelomio meč pgootkom za 3:2. Na kraju je Tresoldi potvrdio pobjedu sa 4:2, a do kraja meča Opoku je dao gol za 4:3.

Ovom pobjedom Klub Briž je ostao u trci za titulu. Rojal Union Sen Žiloa ima 45 bodova kao i Sent Truden i ta dva tima dijele prvu poziciju s tim što Union ia meč manje. 

Kako igra Aleksandar Stanković?

Na ovom meču je odigrao 90 minuta, a osim dva gola kreirao je i dvije šanse i od tri šuta na gol dva su pocijepala mrežu. Od 58 pasova čak je 53 bio tačno. A nije ovo jedina dobra utakmica 20-godišnjeg veziste. Kairatu je dao gol, kao i Genku i Denderu, a protiv te ekipe je imao i asitenciju. Ove sezone je na 21 meču upisao četiri gola i asistenciju i sve je bolji iz duela u duel.

Teško da će se dugo zadržati u Klub Brižu sin Dejana Stankovića. Inter ima opciju da ga vrati, a iako su se dvoumili oko toga ovakva forma ih možda ubedi da ga vrate na mjesto gdje je odrastao. Engleski velikani su se takođe raspitivali oko njega i ako ovako nastavi nema sumnje da će napraviti veliki transfer.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Aleksandar Stanković fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC