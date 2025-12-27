Aleksandar Stanković postigao golčinu u Belgiji

Sjajan pogodak Aleksandra Stankovića u veoma važnoj utakmici za Briž.

Izvor: X/DAZN_BENL/printscreen

Fudbleri Klub briža savladali su na gostujućem terenu Genk (5:3), a najbolji meč belgijskog fudbala ove sezone obilježio je i srpski reprezentativac Aleksandar Stanković (20). Sin nekadašnjeg reprezentativca i novog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića postigao je gol za 4:3, a njegov pogodak je jedan od najboljih u ovoj sezoni.

Mladi Stanković, koji je tokom jeseni postao standardan u reprezentaciji Srbije, imao je mnogo vremena da se namjesti i uputi udarac ka golu rivala. Iskoristio je tu priliku na pravi način, pa je sa dvadesetak metara udaljenosti pogodio suprotan ugao i donio prednost koju je njegov tim do kraja meča sačuvao i uvećao. Pogledajte gol Aleksandra Stankovića:

| Een perfecte krul van Aleksandar Stanković besliste een spetterende kerstmatch!#GNKCLU



Bekijk de#JPL-hoogtepunten van vandaag om 23u45 in de DAZN-app!pic.twitter.com/qs2BLMnKPn — DAZN België (@DAZN_BENL)December 26, 2025

Bio je ovo treći gol u sezoni za srpskog fudbala, koji je ljetos pogodio u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Rendžersa, a prije dva kola i u prvenstvenom meču protiv Dendera. Pored toga, Aleksandar Stanković tokom čitave sezone igra na veoma visokom nivou i jedan je od ključnih igrača tima iz Briža.

Nakon 20 odigranih mečeva u prvenstvu Belgije tim Aleksandra Stankovića ima 41 osvojen bod i zauzima drugo mjesto na tabeli. Prvoplasirani je Rojal Union Sen Žiloa, koji ima jedan osvojen bod više, pa je očigledno da će šampionska trka u Belgiji biti izuzetno neizvesna.