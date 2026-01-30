Kombinacija Stanković - Murinjo skupo koštala trenera Marseja

Roberto De Zerbi će po svemu sudeći uskoro da napusti Marsej, skupo su ga koštali Aleksandar Stanković i Žoze Murinjo.

Izvor: EPA/OLIVIER HOSLET/OLIVIER MATTHYS

Marsej je ispao iz Lige šampiona, ostao je na 25. mjestu, tik ispod linije koja vodi u nokaut fazu takmičenja. Zbog svega toga bi Roberto De Zerbi mogao da ode sa klupe francuskog kluba. Navodno je već ponudio ostavku i vrlo je blizu odlaska.

Glavni "krivci" za to biće Aleksandar Stanković i Žoze Murinjo. Zašto njih dvojica? Iz dva potpuno različita razloga. Sin Dejana Stankovića bio je dvostruki asistent i strijelac u pobjedi Klub Briža protiv Marseja. Prvo je uposlio Mamadua Diakona i Romea Vermanta, pa je onda i sam zatresao mrežu u 79. minutu za trijumf belgijske ekipe.

Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia
Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Međutim, u tim momentima je Marsej i dalje imao prolaz u rukama. Bilo je potrebno samo da Benfika ne pobijedi Real Madrid sa dva ili više golova razlike. Zbog potpunog haosa i dva crvena kartona za Madriđane je utakmica trajala skoro 100 minuta i tamo se dogodilo nešto što će se prepričavati godinama.

Benfika je vodila sa 3:2 i u 98. minutu je golman Anatolij Trubin otišao u kazneni prostor rivala i čekao da Fredrik Aursnes izvede prekid. Upravo je čuvar mreže portugalske ekipe bio najviši u kaznenom prostoru, pogodio je mrežu i donio pobjedu. Ujedno je to značilo i da Marsej ostaje "ispod crte".

Pogledajte 00:22 Aleksandar Stanković sin Dejana Stankovića dao gol u Ligi šampiona Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

