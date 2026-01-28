Aleksandar Stanković je upisao dvije asistencije u prvom poluvremenu meča Klub Briža i Olimpika iz Marseja, a jedna je bila posebno nevjerovatna.

Izvor: Kurt Desplenter / Zuma Press / Profimedia

Aleksandar Stanković ne staje. Nakon što je u meču Klub Briža i Zulte Varegema upisao dva gola sada je u Ligi šampiona za 11 minuta igre upisao dvije asistencije protiv Marseja. A jedna je bila apsolutno nevjerovatna.

Prvo je već u četvrtom minutu dodao do Mamadua Dijakona koji je u šesnaestercu primio pas i smireno ga poslao iza leđa argentinskog čuvara mreže Đeronima Ruljija. Nije dugo prošlo kada je u 11. minutu ponovo namestio pogodak.

Vidi opis Nestvarna asistencija Aleksandra Stankovića u Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ovoga puta je dodao do Romea Vermana i sa tim rezultatom timovi su otišli na odmor. Ukoliko tako i ostane do kraja meča Klub Briž bi sa asistencijama Stankovića mogao da se plasira u nokaut fazu Lige šampiona.

Asistencija pravo niotkuda

Jedna od dvije asistencije Stankovića bila je zaista impresivna. Zatrčao se u prostor u samom uglu terena, oslobodio se rivala i uspio da centrira baš u momentu kada je izlazio sa terena. Bukvalno je ispao izvan granica igrališta, ali njegov pas je idealno pronašao saigrača. Pogledajte:

Two UCL assists already for Aleksandar Stanković tonight.



Interest will keep rising after this, but Belgian sources claim he wants to stay at Club Brugge for another year. If true, it’s a smart move, no need to skip steps and risk losing momentum.pic.twitter.com/ERFYp4ZE2e — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)January 28, 2026

U nevjerovatnoj formi je reprezentativac Srbije i mnogi veliki klubovi se već sada raspituju za njega. Inter ima priliku da ga vrati za 20.000.000 evra u svoje redove, ali nekoliko engleskih velikana se takođe raspituje.