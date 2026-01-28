Aleksandar Stanković je upisao dvije asistencije u prvom poluvremenu meča Klub Briža i Olimpika iz Marseja, a jedna je bila posebno nevjerovatna.
Aleksandar Stanković ne staje. Nakon što je u meču Klub Briža i Zulte Varegema upisao dva gola sada je u Ligi šampiona za 11 minuta igre upisao dvije asistencije protiv Marseja. A jedna je bila apsolutno nevjerovatna.
Prvo je već u četvrtom minutu dodao do Mamadua Dijakona koji je u šesnaestercu primio pas i smireno ga poslao iza leđa argentinskog čuvara mreže Đeronima Ruljija. Nije dugo prošlo kada je u 11. minutu ponovo namestio pogodak.
Nestvarna asistencija Aleksandra Stankovića u Ligi šampiona
Ovoga puta je dodao do Romea Vermana i sa tim rezultatom timovi su otišli na odmor. Ukoliko tako i ostane do kraja meča Klub Briž bi sa asistencijama Stankovića mogao da se plasira u nokaut fazu Lige šampiona.
Asistencija pravo niotkuda
Jedna od dvije asistencije Stankovića bila je zaista impresivna. Zatrčao se u prostor u samom uglu terena, oslobodio se rivala i uspio da centrira baš u momentu kada je izlazio sa terena. Bukvalno je ispao izvan granica igrališta, ali njegov pas je idealno pronašao saigrača. Pogledajte:
Two UCL assists already for Aleksandar Stanković tonight.— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout)January 28, 2026
Interest will keep rising after this, but Belgian sources claim he wants to stay at Club Brugge for another year. If true, it’s a smart move, no need to skip steps and risk losing momentum.pic.twitter.com/ERFYp4ZE2e
U nevjerovatnoj formi je reprezentativac Srbije i mnogi veliki klubovi se već sada raspituju za njega. Inter ima priliku da ga vrati za 20.000.000 evra u svoje redove, ali nekoliko engleskih velikana se takođe raspituje.