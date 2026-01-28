logo
Nestvarna asistencija Aleksandra Stankovića u Ligi šampiona

Autor Haris Krhalić
0

Aleksandar Stanković je upisao dvije asistencije u prvom poluvremenu meča Klub Briža i Olimpika iz Marseja, a jedna je bila posebno nevjerovatna.

Aleksandar Stanković asistencije protiv Marseja Izvor: Kurt Desplenter / Zuma Press / Profimedia

Aleksandar Stanković ne staje. Nakon što je u meču Klub Briža i Zulte Varegema upisao dva gola sada je u Ligi šampiona za 11 minuta igre upisao dvije asistencije protiv Marseja. A jedna je bila apsolutno nevjerovatna.

Prvo je već u četvrtom minutu dodao do Mamadua Dijakona koji je u šesnaestercu primio pas i smireno ga poslao iza leđa argentinskog čuvara mreže Đeronima Ruljija. Nije dugo prošlo kada je u 11. minutu ponovo namestio pogodak.

Ovoga puta je dodao do Romea Vermana i sa tim rezultatom timovi su otišli na odmor. Ukoliko tako i ostane do kraja meča Klub Briž bi sa asistencijama Stankovića mogao da se plasira u nokaut fazu Lige šampiona.

Asistencija pravo niotkuda

Jedna od dvije asistencije Stankovića bila je zaista impresivna. Zatrčao se u prostor u samom uglu terena, oslobodio se rivala i uspio da centrira baš u momentu kada je izlazio sa terena. Bukvalno je ispao izvan granica igrališta, ali njegov pas je idealno pronašao saigrača. Pogledajte: 

 U nevjerovatnoj formi je reprezentativac Srbije i mnogi veliki klubovi se već sada raspituju za njega. Inter ima priliku da ga vrati za 20.000.000 evra u svoje redove, ali nekoliko engleskih velikana se takođe raspituje. 

Tagovi

Aleksandar Stanković Klub Briž Olimpik Marsej

