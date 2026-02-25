logo
Aleksandar Stanković na meti Arsenala

Aleksandar Stanković na meti Arsenala

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković mogao bi da postane fudbaler Arsenala.

Izvor: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Skauti Arsenala našli su se na meču Atletiko Madrida i Briža u nokaut fazi Lige šampiona. Interesovanje je postojalo za Aleksandra Stankovića, sina proslavljenog fudbalera i trenera Crvene zvezde Dejana, a pored njega pažnju je privukao i Hulijan Alvarez.

Atletiko je zainteresovan za zvijezdu Briža, Stanković igra sjajnu sezonu, a u Belgiji je na pozajmici iz Intera. Međutim, Aleksandar po sopstvenom priznanju sanja o povratku na San Siro. Italijanski velikan ima opciju otkupa od 23 miliona evra i mogao bi je aktivira nakon sezone. A, sama činjenica da Arsenal sve češće prati Stankovića nagovještava da je klub spreman da pristane na razne prohtjeve Intera.

Arsenal ne krije da traži mlade opcije na sredini terena. Ipak, Stanković ima jasan stav kad je u pitanju karijera: "Moj san je da se vratim u Inter. Navijam za Inter i volim klub. Nadam se da će se to jednog dana desiti", rekao je srpski vezista za Skaj Sport.

Podsjetio se riječi trenera Kristijana Kivua koji je dijelio svlačionicu sa Dejan Stankovićem. "Kao što je moj bivši trener Kristijan Kivu govorio, 'u fudbalu niko ne gleda u ličnu kartu'. Imam poseban odnos sa Kivuom, to se ne može sakriti. Igrao je mnogo godina sa mojim tatom. Za mene je Inter poseban, gotovo mi je teško da pričam o Interu", rekao je Stanković mlađi i dodao:

"Svaki navijač Intera može da me razumije - ili imate Inter u sebi ili ga nemate. Inter je jedinstvena ljubav, ne mogu to da sakrijem. Ja sam navijač Intera i dobar je osjećaj što me Inter prati. Ali trenutno igram za Briž i poštujem Briž. Moja glava je fokusirana samo na ovaj klub i ove navijače. Sanjam o povratku u Inter - to je san koji čuvam u sebi, možda će se jednog dana ostvariti. Samo Bog zna budućnost. Ali gdje god me budućnost odvede, želim da je živim kao protagonista", rekao je mladi fudbaler.

Izvor: MONDO
(MONDO)

