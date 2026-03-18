Evropski spektakl u Hali sportova: Trojka u posljednjoj sekundi za dominaciju Turaka

Turk Telekom ušao u polufinale Evrokupa trojkom Kajla Olmena u poslednjoj sekundi. Uroš Trifunović odigrao sjajan meč za pobjednički tim. Čak tri turska tima u polufinalu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Turk Telekom pobijedio je u Beogradu Hapoel iz Jerusalima i trojkom Kajla Olmena za 91:90 ušao u polufinale Evrokupa. Postigao ju je u posljednjem trenutku meča, u posljednjoj sekundi i njom zakazao polufinalnu seriju protiv Burga. U polufinalu će igrati čak tri turska kluba, jer će drugi par činiti ekipe srpskih trenera - Bešiktaš Dušana Alimpijevića i Bahčešehir Marka Baraća.

Dramatični kraj meča obilježili su trojkama Roi Huber, plejmejker Hapoela koji je sjajno pogodio pet sekundi do kraja za vođstvo Izraelaca 90:88. Ipak, Turk Telekom je izveo zadnji udarac i zadao ga je Olmen, bivši igrač Bešiktaša i naturalizovani reprezentativac Crne Gore. Pogledajte kako je donio pobjedu ekipi iz Ankare:

Pogledajte 01:02 Trojka Kajla Olmena za pobedu Turk Telekoma protiv Hapoela Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Uz njega, sjajan u dresu turskog trenera Erdema Džana bio je srpski internacionalac Uroš Trifunović. Nastup urodnom gradu izuzetno je inpirisao 25-godišnjeg košarkaša i završio je meč sa 17 poena. Ubacio je četiri trojke iz šest pokušaja. Kraj njega i Olmena, odličan u dresu Turk Telekoma bio je još jedan bivši igrač Partizana, Džejlen Smit, sa 25 poena (5/10 za tri). Zajedno sa njima slavio je i bivši košarkaš Zvezde Marko Simonović, koji je u dresu Turaka večeras odigrao 10 minuta i ubacio tri poena.

Američki plejmejker Džered Harper bio je najbolji u Hapoelu sa 29 poena, ali je njegov tim ipak završio evropsku sezonu u četvrtfinalu.

Za razliku od osmine finala i četvrtfinala, polufinale će biti igrano u serijama, na dvije pobjede. Prve utakmice biće igrane 31. marta, revanši 3. aprila, a eventualne "majstorice" 8. aprila.