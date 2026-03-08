"Deki se neće uvrijediti, ovo moram da kažem": Legendarni fudbaler poslao poruku Stankoviću

Vesli Snajder, nekadašnji saigrač Dejana Stankovića, smatra da će Aleksandar nadmašiti svog oca.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ima dva sina koji se veoma uspješno bave fudbaler, a centralni vezni Aleksandar trenutno nastupa za Klub Briž. Gotovo sigurno se neće zadržati u Belgiji - pošto su za njega zainteresovani i Inter u kojem je ponikao i pojedini engleski klubovi među kojima je i Arsenal.

Baš o Aleksandru Stankoviću govorio je nekadašnji fudbaler Vesli Snajder, koji je za italijanske medije analizirao situaciju u svom bivšem klubu. Istakao je slavni Holanđanin da bi Aleksandar u narednim godinama mogao da postane bolji fudbaler nego što je njegov otac bio...

"Ovdje iz Holandije pažljivo pratimo i belgijsku ligu. Vidite li šta Dejanov sin radi iz nedjelje u nedjelju u Klub Brižu? Deki se neće uvrijediti, ali Stanković junior raste u boljeg igrača od Stankovića seniora. Sjećam ga se još kad je bio dijete, kad ga sada vidim osetim se matoro. Tako da bi trebalo da budem ljut na njega. A zapravo mu želim sve najbolje i nadam se da će ga Inter vratiti", rekao je Snajder, koji je svojevremeno imao priliku da igra sa Dejanom.

Takođe, Snajder je istom prilikom hvalio holandskog fudbalera Denzela Damfrisa od kojeg ima velika očekivanja u narednom periodu i kojeg vidi kao jednog od nosilaca igre italijanskog velikana. Upitan je ko bi mogao da riješi predstojeći derbi Milana, a odmah je pomenuo zemljaka.

"Htio sam da kažem Denzel Damfris, jer niko drugi nije fizički sasvim spreman, ali i on se vraća iz duge povrede. Ali jeste ključan i u reprezentaciji Holandije. Hajde da se nadamo da će se brzo vratiti na nivo, jer slijedi mu i Svjetsko prvenstvo. Nadam se i da će dugog ostati u Inter, jer teško je zamijeniti tako kompletnog igrača", rekao je nekadašnji fudbaler na početku.

Inter ima kadrovskih problema ovih dana, van stroja je Lautaro Martinez koji je već godinama najbitniji igrač u timu, ali postoji veoma dobra zamjena za njega. Pio Espozito bi mogao da bude najveći dobitnik Lautarovog izostanka, pošto će imati ogroman prostor za igru.

"Pošto je odsustvo Lautara Martineza toliko značajno, pomenuo bih Pija Espozita. Znam, nisam previše originalan, svi prićaju o njemu”, istakao je Snajder u intervjuu za Gazetu delo Sport i dodao:

"Pio je blagoslov za Italiju, napadač koji joj je nedostajao, koji vodi kretanjem. Nadam se da ćete se i vi plasirati na Mundijal, u suprotnom će biti dosadno, a-ha-ha.On je već spreman, protiv Arsenala je za samo nekoliko minuta sve impresionirao. Lautaro i on zajedno mogu da postignu 50 golova po sezoni, ali Inter mora da razmišlja i o budućnosti".

