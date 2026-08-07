Džoel Bolomboj će po svemu sudeći nastaviti karijeri u Unikahi.

Izvor: MN PRESS

Iako je bio u ambicioznom planu ASVEL-a, centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj ipak će u Unikahu. Iskusni američko-ukrajinski košarkaš pridružiće se ekipi trenera Ćusa Vidorete i nastupaće u FIBA Ligi šampiona. Prema informacijama novinara Ćeme De Lukasa, to će biti epilog Bolombojevih pregovora sa zainteresovanim stranama u prelaznom roku, jer se u Francuskoj raspao projekat Tonija Parkera da napravi skupocjenog evroligaša.

Bolomboj je tri godine igrao za Crvenu zvezdu, u prvom periodu pružao najbolje partije u karijeri i davao veliki doprinos na obje strane parketa, a onda su mu od početka pretprošle sezone povrede napravile ogromne probleme. Najprije je doživio tešku povredu koljena, pa je krajem 2025/26 doživio još komplikovanu povredu stopala. Ta duga pauza odrazila se na njegove nastupe i poslije povratka na teren prošle zime ipak nije bio onaj stari.

Zvezda mijenja centarsku liniju

Vidi opis Ništa od Evrolige, poslije Zvezde u FIBA Ligu šampiona: Propali projekat pokvario plan Džoela Bolomboja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Bolomboju je ovog ljeta istekao ugovor i Zvezda će se ovog leta rastati sa njim u sklopu kompletne rekonstrukcije centarske linije, iz koje su otišli i Donatas Motejunas, Uroš Plavšić (Kluž) i Hasijel Rivero, a došao je Džonatan Motli uz ostanak starosjedioca Ebuke Izundua, koji je pod ugovorom do 2028.

Ako bude potpisao za Unikahu, Bolomboj će se mimoići sa trenerom Ibonom Navarom, koji je ovog ljeta stigao upravo iz Malage na Mali Kalemegdan i stao na čelo novog projekta crveno-bijelih, zajedno sa sportskim direktorom Milošem Teodosićem.

Prelazni rok Crvene zvezde

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Uz trenera Navara, u Zvezdu su ovog ljeta došli plejmejker Kris Džouns (Hapoel Tel Aviv), David Kramer (Real Madrid), Džonatan Motli (Hapoel Tel Aviv), Patrik Boldvin (Sakramento Kings) i Vojin Medarević (Spartak Subotica).

Mali Kalemegdan do sada su zvanično napustili Kodi Miler Mekintajer (Olimpijakos), Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Donatas Motejunas i Uroš Plavšić. Očekuje se još odlazaka, jer je uz rastanak sa Bolombojem sve izvjesniji i odlazak Nikole Kalinića. Takođe, Nemanja Nedović je potvrdio da neće više igrati za Zvezdu, iako je i on pod ugovorom i za sljedeću sezonu.

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