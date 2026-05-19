Majk Džejms rekao "da", ali postoji problem

Nebojša Šatara
0

Američki bek Majk Džejms je i dalje cijenjen u Evroligi iako ima 35 godina i spreman je da bude jedan od lidera Barselone naredne sezone.

majk dzejms blizu dogovora sa barselonom Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Najbolji strijelac u istoriji Evrolige Majk Džejms je blizu dogovora sa Barselonom, prenio je "Mundo Deportivo". Američki bek je pristao da se pridruži Kataloncima naredne sezone, uprkos tome što je neizvjesna budućnost trenera Ćavija Paskvala.

Španski gigant se okrenuo prekaljenom asu nakon što nisu uspjeli da obezbijede potpis Silvana Franciska niti Žana Montera. Iako postoji veliki znak pitanja oko Paskvalove budućnosti, Džejms je navodno bio obaviješten o trenerskoj situaciji prije nego što je pristao na dogovor.

Zanimljivo je da vodeći kandidati za trenera Barselone Vasilis Spanulis i Ibon Navaro koji već dobro poznaju Džejmsa iz prethodnih godina u Monaku i Baskoniji.

Tridesetpetogodišnjak je i dalje jedan od najboljih bekova Evrolige sa prosjekom od 16,4 poena i 6,5 asistencija. Barselona je ove sezone ostala bez plasmana u plej-of i čeka je velika rekonstrukcija na ljeto. Iako je najavljeno da je Paskval dugoročno rješenje, španski stručnjak je navodno na pragu dogovora sa Dubaijem koji ima velike ambicije naredne sezone. Epilog ćemo dobiti u narednim nedeljama...

Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman
