Konte odlazi iz Napulja i ostavlja 18 miliona evra: Ekspresno je otkriveno gdje ide, teže ne može

Antonio Konte će po svemu sudeći na kraju sezone da napusti Napoli i da ostavi oko 18 miliona evra. Spekuliše se da preuzima reprezentaciju Italije.

Izvor: EPA-EFE/STRINGER

Antonio Konte napušta Napulj na kraju sezone. Italijanski mediji prenose da je donio odluku, daće otkaz i napustiće klupu. Pošto ima ugovor i za narednu sezonu spreman je da se odrekne novca, bonusa i svega što mu pripada - to bi ukupno trebalo da iznosi oko 18 miliona evra.

Dakle, spreman je da se odrekne ogromnog novca samo da napusti Napoli. Zašto? Ekspresno je stigao odgovor. Doduše, sve je u domenu spekulacija, ali gdje ima dima... Navodno mu je ponuđeno da preuzme reprezentaciju Italije.

Italijani su doživjeli debakl, neće ih biti na Svjetskom prvenstvu pošto su izgubili od Bosne i Hercegovine u Zenici. To je samo nastavak loših rezultata nacionalnog tima i u Savezu vide Kontea kao idealno rješenje. Da li će da napusti klupski fudbal, ostaje da se vidi.

Što se njegove zamjene tiče, već se spominje ime Mauricija Sarija. Napoli je drugi na tabeli i igraće u Ligi šampiona naredne sezone.



