Naprijed i BSK u finalu Kupa Grada! Istinske legende dva rivala u video pozivnici koju morate da pogledate!

Dva kluba objavili neobičan zajednički poziv ljubiteljima fudbala na finale Kupa grada Banjaluka.

Izvor: Facebook/FK Naprijed Banja Luka

Fudbaleri Naprijeda i BSK-a u četvrtak od 17.30 sastaće se na Gradskom stadionu u Banjaluci u finalu Kupa Grada.

Ova borba za trofej imaće i humanitarni karakter i svi posjetioci moći će da doniraju sredstva za liječenje sugrađanina Slobodana Kesića.

Biće to i susret dva stara gradska rivala čije su stadioni sa lijeve, odnosno desne strane Vrbasa udaljeni tek oko jednog kilometra. Dueli Naprijeda i BSK-a tokom istorije uvijek su bili omiljeni kod ljubitelja fudbala u Banjaluci, a biće ovo njihov prvi međusobni takmičarski okršaj nakon sedam godina.

Umjesto klasičnih najava i izjava fudbalera i trenera koji će naravno "dati svoj maksimum i učiniti sve da dođu do trofeja" dva kluba su se potrudila da naprave nešto drugačije i objavila sjajnu zajedničku video pozivnicu.

Glavni aktori nesvakidašnjeg zajedničkog poziva na finale su istinske legende BSK-a i Naprijeda, Branko Stajčić Fenta i Ljubo Rosić, koji su već decenijama u svojim klubovima i svakodnevno rade da fudbaleri imaju najbolje moguće uslove.

"U četvrtak nas očekuje borba za trofej Kupa grada duel ponosa, tradicije i emocije između dva stara rivala! Finale koje nije samo utakmica, već priča o ljubavi prema fudbalu, gradu, humanosti i grbu koji se nosi u srcu. Vidimo se na Gradskom stadionu u četvrtak od 17:30 da uživamo u fudbalskoj predstavi i da pomognemo našem Slobodanu Kesiću", poručili su oni pred finale Kupa Grada!

Pogledajte ovu sjajnu video pozivnicu i dođite na finale!