Kakav šok, Alkaraz pod upitnikom i za Vimbldon!

Španski teniser Karlos Alkaraz propustiće Rolan Garos, a nezgodna povreda bi mogla da ga eliminiše i iz konkurencije na Vumbldonu.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je odigrao samo jedan meč na šljaci ove sezone u kome je poražen od Hrvata Dina Prižmića na startu Mastersa u Rimu. Veliki znak pitanja je u kakvoj formi će stići na Rolan Garos gde će nastupati kao treći nosilac, dok se u teniskoj javnosti već priča o Vimbldonu. Mnogi stručnjaci smatraju da je osvajanje trećeg grend slema u sezoni prioritet za Srbina, a izgleda da će za to imati i najbolju moguću šansu u odnosu na protekle dvije godine.

Janik Siner i Karlos Alkaraz su kombinovano osvojili posljednjih devet grend slemova, ali Španac je da dužem odsustvu. Od ranije je poznato da neće igrati na Rolan Garosu, međutim, izgleda da je pod znakom pitanja i Vimbldon. O tome je govorio nekadašnji britanski as Greg Rusedski.

"Ja ne vjerujem da će Karlos Alkaraz biti spreman za Vimbldon", rekao je Greg Rusedski u svom podkastu i dodao:

"Njegova povreda je ozbiljna, setimo se koliko je Huan Martin del Potro patio zbog nje. Svima će nam nedostajati, ali mislim da će on donijeti pravu odluku. Ne smije da se vrati prerano na teren."

Iste probleme tokom karijere su imali Dominik Tim i Rafael Nadal i ova povreda važi za jednu od najnezgodnijih u "bijelom sportu". Stoga, Britanac smatra da bi Novak mogao da profitira.

"Mislim da Đoković razmišlja da bi u odsustvu Alkaraza to bila njegova velika šansa da pobijedi. Njegov cilj je da dođe na Vimbldon što zdraviji i spremniji. Probaće na Rolan Garosu da dođe do mečeva koji mu nedostaju, možda će se prijaviti za neki turnir na travi i probati da vrhunac forme dostigne u Londonu. Novaka nikada ne smijete da odbacite", rekao je Rusedski.

Nije želio Rusedski da otpisuje velikog šampiona koji je mimo svih očekivanja stigao do finala Australijan Opena na startu sezone.

"Ako je zdrav i ako je fizički spreman, može svakoga da pobedi. On je i dalje dovoljno dobar. Mada mislim da su naredne sedmice biti ili ne biti", zaključio je Greg Rusedski.

Alkaraz je posljednji meč odigrao u Barseloni prije više od mesec dana i nije objavljen ni okvirni period oporavka, samo se zna da neće biti u konkrenciji na Rolan Garosu gdje je trebalo da brani titulu.