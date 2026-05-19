Srbin poslije 1.055 dana pakla zbog pokidanih ligamenata ide na Mundijal 2026

Austrijski fudbaler srpskog porijekla Saša Kalajdžić zbog pokidanih ukrštenih ligamenata pauzirao više od 1.000 dana, a sada ide na Mundijal 2026 da ispuni snove.

Mundijal 2026 za navijače u Srbiji biće zanimljiv jer će u nekoliko repreznetacija nastupiti fudbaleri srpskog porijekla, a mnogo je onih koji će pažljivo pratiti nastupe reprezentacije Austrije. Za tu selekciju igraće dvojica Srba - Marko Arnautović koji igra za Crvenu zvezdu i Saša Kalajdžić koji je sezonu proveo u LASK-u kao pozajmljeni igrač Vulverhemtpona.

Upravo bi nastup Saše Kalajdžića na Svjetskom prvenstvu mogao da bude jedna od najljepših mundijalskih priča ovog ljeta. "Žigić iz Beča", dvometraš koji je svojevremeno plaćen 19.000.000 evra, trebalo bi da debituje na najvećoj fudbalskom smotri nakon što je tri puta u karijeri kidao prednje ukrštene ligamente i zbog tih povreda propustio čak 1.055 dana!

Problemi sa povredama pratili su Sašu Kalajdžića tokom čitave karijere. Već u njegovoj prvoj seniorskoj sezoni za Admiru Vaker, snažni napadač srpskog porijekla morao je na višemjesečnu pauzu. Zbog preloma metatarzalne kosti propustio je 25 utakmica u periodu od 190 dana, a kada se na početku naredne sezone priključio timu u veoma kratkom roku imao je problema sa koljenom i skočnim zglobom - zbog čega je propustio novih 11 mečeva i preko 140 dana trenažnog procesa.

Sve te povrede bile su daleko "blaže" od onoga što mu se desilo nakon što je napravio transfer karijere. Prelazak u Štutgart bio je ostvarenje sna za talentovanog napadača, ali je samo nekoliko nedjelja kasnije Saša dobio najgore moguće vijesti - pokidao je prednje ukrštene ligamente koljena i morao je da pauzira gotovo 300 dana!

Imao je Saša Kalajdžić krajem 2021. godine povredu ramena zbog koje je morao da pauzira gotovo 140 dana, a a onda se u jesen 2022. godine ponovo dogodio košmar - po drugi put u karijeri reprezentativac Austrije je pokidao prednje ukrštene ligamente koljena.

"Dvije nedelje posle potpisa za Štutgart imao sam prvu povredu koljena, pa sada živim deža vi. Ne mogu to sada da promijenim. Ako povratak bude kao prošli put, onda sam prilično uzbuđen zbog svega što mi predstoji - i navijači mogu biti uzbuđeni zbog toga", rekao je Saša Kalajdžić u jednom intervjuu dok se po drugi put u karijeri oporavljao od povrede prednjih ukrštenih ligamenata, ovog puta kao igrač Vulverhemtpona.

Mnogi bi u tom trenutku potpuno "potonuli" jer je riječ o jednoj od najtežih povreda u svetu sporta, ali Saša Kalajdžić je pokazao da je od čelika. Od prvog dana bio je odlučan da se vrati na teren i nastavi svoju igračku karijeru, iako je bilo mnogo onih koji su ga u tom momentu skeptično posmatrali.

"Kada je doktor rekao 'Saša, pođi sa mnom' znao sam da je nešto ozbiljno. Da su vesti dobre, on bi rekao 'Saša, imam dobre vijesti, sve je u redu'. Umjesto toga rekao je 'Molim te, dođi u moju ordinaciju', veoma ozbiljnim tonom", prisjetio se Kalajdžić koji je povrijedio na svom debiju za Vulverhemtpon i zbog toga na poluvremenu izašao iz igre.

"Osjetio sam kao mali šok. Osjetio sam nešto, ali nije bilo kao prošlog puta. Igrao sam narednih šest ili sedam minuta do poluvremena i osjećao sam kao da nešto nije baš u redu. Koljeno mi je bilo malo slabije u nekim situacijama, ali ne stalno, pa sam pomislio da je možda povreda, ali možda nešto nije tako loše i bio sam prilično pozitivan kada sam uradio magnetnu rezonancu", rekao je Kalajdžić i dodao: "Čekao sam u svlačionici sa svojom vjerenicom. Nakon što je tim pobijedio utakmicu, doktor je ušao".

Magnetna rezonanca je potvrdila da je Kalajdžić doživio još jednu katastrofalnu povredu - po drugi put je morao na višemjesečnu pauzu zbog problema sa ligamentima koljena. Najteža povreda u svijetu fudbala odvojila ga je od terena na čak 275 dana i morao je da čeka ljeto 2023. godine kako bi nastavio karijeru.

"Bilo je teško. Veoma teško. Teško. Izazovno. Ali radio sam veoma naporno, mi smo radili veoma naporno - svi oko mene i kod kuće. Zato je još posebnije kada se ovakve stvari dese", rekao je Kalajdžić nakon što je uspio da se oporavi od povrede zbog koje bi mnogi digli ruke i u dresu Vulverhemptona po prvi put postigne gol. Pogodio je na gostovanju Evenrtonu u avgustu 2023. godine i to za minimalnu pobjedu svog tima. Proveo je na terenu pet minuta, a u 87. minutu utakmice postavio je konačan rezultat.

Vulverhemtpon ga je u zimskom prelaznom roku te sezone pozajmio Ajntrhtu iz Frankfurta, jer u Premijer ligi nije uspio da se izbori za mjesto startera. Vjerovali su da bi Bundesliga mogla više da mu odgovara, ali... Samo šest odigranih mečeva prije nego što je u februaru ponovo pokidao ligamente!

Postoje fudbaleri koji zbog jednog kidanja ligamenata završavaju karijeru, postoji Saša Kalajdžić koji je i nakon trećeg bio odlučan da se vrati na teren. Znao je da će uspjeti i da je pred njim još mnogo pobjedonosnih golova. Znao je, doduše, i da će do njih morati da ide strpljivo, uz mnogo opreza i pažljivije nego u prethodna dva puta.

Ovog puta se Saša Kalajdžić oporavljao najduže - čak 440 dana pauzirao je zbog povrede, a zatim još 45 dana dok nije uhvatio takmičarski ritam. Gotovo 500 dana nije ga bilo na terenu, zbog trećeg kidanja prednjih ukrštenih ligamenata. Cijena mu je sa 25.000.000 evra pala na 2.000.000 evra, više se za njega nisu raspitivali klubovi iz Njemačke i Engleske, a i Vulverhemtpon nije znao kako da mu pomogne. Nakon 14 minuta u Premijer ligi i devet minuta u Liga kupu, javio se LASK iz Linca, pa je Kalajdžić otišao na pozajmicu. Pitanje je da li je iko očekivao da će ona biti uspješna...

LASK iz Linca je osvojio duplu krunu u Austriji, a Saša Kalajdžić je odigrao impresivnu sezonu u crno-bijelom dresu. Na 23 meča u prvenstvu zabilježio je šest golova i sedam asistencija, dok je na četiri utakmice u Kupu Austrije imao gol i četiri asistencije. To je bilo dovoljno za poziv u reprezentaciju Austrije koju čeka učešće na Svjetskom prvenstvu.

Saša Kalajdžić je u dosadašnjem toku karijere odigrao 21 meč za Austriju, uz četiri postignuta gola. Nastupio je na prijateljskim utakmicama u martu i na terenu je proveo tek 22 minuta - dovoljno da se nametne selektoru za Mundijal. Poziv u nacionalni tim za najveći fudbalski događaj na planeti nagrada je za Kalajdžića koji je gotovo dvije i po godine pokušao da se izbori sa povredama kako bi ponovo bio reprezentativac.

