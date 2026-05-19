Potvrđeno! Karlos Alkaraz propušta Vimbldon

Autor Nebojša Šatara
Španski teniser Karlos Alkaraz se povukao sa Vimbldona.

karlos alkaraz se povukao sa vimbldona Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz donio je odluku da se povuče sa još jednog grend slem turnira, ovog puta u pitanju je Vimbldon. Mladi Španac već duže vrijeme muči muku sa povredom šake, a kako stvari stoje, još nije spreman da bude "onaj pravi".

Alkaraz je već riješio da se povuče sa Rolan Garosa, kao novi "kralj" šljake, a sada je donio još jednu bolnu odluku, a to je da ne zaigra ni u Londonu. Alkaraz je na Instagram profilu podijelio fotografiju sa jednog od prethodnih nastupa iz Engleske i kratko obrazložio izostanak sa grend slema.

"Moj oporavak teče dobro i osjećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da se povučem sa turnira na travi u Kvinsu i sa Vimbldona. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastavljamo da radimo kako bih se vratio što prije", napisao je Alkaraz.

O kakvoj povredi Karlosa Alkaraza je riječ?

Još prije mjesec dana najavljeno je da bi Španac mogao da bude van terena i više od šest mjeseci, a sve je zavisilo od stepena povrede. "Kod ovakvih povreda nema sigurnih prognoza. Nekada se povreda smiri uz terapiju, ali u nekim slučajevima oporavak može da potraje znatno duže nego što se očekuje. Ove povrede su varljive - u početku su izražene kroz bol, a kasnije se često razvije stalna nelagodnost koja može da traje dugo", pojasnio je doktor Mark Žuvenspan.

"Može da se sanira za tri nedjelje, ali isto tako može da potraje i šest mjeseci ili duže", zaključio je specijalista.

