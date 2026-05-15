Rafael Nadal: "Dva puta sam imao istu povredu kao Karlos Alkaraz"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Rafa Nadal oglasio se zbog povrede Karlosa Alkaraza i objasnio kroz šta prolazi njegov sunarodnik trenutno.

rafa nadal o povredi karlosa alkaraza Izvor: Printscreen/X/RN/Valery HACHE / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz je povrijedio zglob i donio odluku da ne učestvuje na Rolan Garosu. Teško mu je sve to palo, ali ne može da se takmiči bar neko vrijeme. Ugrožen je i nastup na Vimbldonu. Zbog svega toga oglasio se i Rafa Nadal koji je pričao o mlađem sunarodniku i o tome što prolazi.

"Ima dovoljno iskustva, zna šta se sve dešava. Dogodila mu se nesreća sa povredom. Kompletan je igrač, sposoban da pobijedi na svim podlogama. Najviše šanse za pravljenje razlike ima na šljaci. Desilo mu se to što se desilo, teško je. Mlad je, iz iskustva mogu da kažem da te stvari izgledaju veoma dramatične kada se dogode. Ali, kada staviš to u neku drugu perspektivu onda izgleda drugačije", rekao je Nadal za "RNE deportes"

Raduje ga što povreda Karlosa nije ozbiljnije prirode i što će se potpuno oporaviti i vratiti na teren bez mnogo komplikacija.

"Sreća je da nije hronična povreda u pitanju. Donio je pravu odluku, mlad je, hrabar, čeka ga duga karijera, na tretmanima je koje mora da ima. Ja sam imao povredu zgloba dva puta. Pričao sam sa njim kada se povrijedio, ali ću zadržati za sebe detalje tog razgovora", završio je Nadal.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

