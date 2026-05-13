Deseti teniser svijeta se povukao sa Rolan Garosa: Đokoviću se otvara put u Parizu

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Italijanski teniser Lorenco Muzeti donio je tešku odluku i povukao se sa Rolan Garosa zbog problema sa povredama.

Lorenco Muzeti povukao se sa Rolan Garosa Izvor: Alessandra Tarantino/AP

Lorenco Muzeti povukao se sa Rolan Garosa. Užasna godina za Italijana koji je umalo pobedio Novaka Đokovića na Australijan openu. Vodio je sa 2:0 u setovima i onda je zbog povrede morao da se povuče. Nešto slično mu se dogodilo na turniru u Rimu gde je protiv Kaspera Ruda ipak izdržao cijeli meč, iako je bilo jasno da ne može da se kreće (6:3, 6:1). Već tada je bilo jasno da postoji mogućnost da otkaže drugi grend slem u sezoni.

"Poslije meča sam išao na dodatne preglede koji su ustanovili da postoji povreda butnog mišića i da je potrebno nekoliko sedmica odmora za oporavak. Nažalost, ovo znači da neću moći da učestvujem u Hamburgu i na Rolan Garosu. Teško su mi pale te vijesti. Hvala publici u Rimu na podršci, to je razlog zašto nisam hteo da se povučem sa meča. Javljaću vam novosti", poručio je Muzeti na društvenim mrežama.

Nastavlja se serija otkaza pred parisku šljaku. Najteži udarac za organizatore je svakako odustajanje Karlosa Alkaraza, ali neće biti ni Džejka Drejpera, ni Muzetija, spekuliše se i da bi Tejlor Fric mogao da krene istim putem...

