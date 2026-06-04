Austrijski fudbaler Marko Arnautović demantuje optužbe o lenjosti i objašnjava svoj pristup trčanju na terenu.

Izvor: YouTube/Aca Stojanović ALESTO

Austrijski reprezentativac Marko Arnautović imao je solidnu prvu sezonu na "Marakani", ostvarivši na kraju brojke koje je od njega zacrtao trener Dejan Stanković. Osvojio je "duplu krunu" i doprinio sa deset golova i devet asistencija u svim takmičenjima, ali znao je u pojedinim trenucima i da "iritira" svoje navijače.

To se posebno odnosi na temu trčanja, pošto se dešavalo da Arnautović djeluje nezainteresovani i iscrpljeno na terenu, međutim to je samo utisak koji su navijači imali. Austrijanac tvrdi da i za to postoji razlog.

Vidi opis Marko Arnautović digao glas: "Godinama slušam da sam lijen i da ne trčim, a nije tako" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Vidim i slušam godinama da ljudi misle da ja ne želim da trčim i da sam lijen, ali ja znam kada moram da trčim i kada ne moram. Nikada ja nemam taj trenutak da stanem i kažem sebi da sada neću da potrčim. Jednostavno osjetim kada treba, kada ne. Tako funkcionišem", rekao je Marko Arnautović za podkast "Alesto".

Važio je Arnautović za jednog od najtalentovanijih igrača u svom godištu (1989) i još kao tinejdžer je stigao u Inter, da bi zatim išao putevima koji mu se možda tada nisu predviđali. Da li je ovo sanjao?

"Uvijek sam htio da budem na vrhu i imam dobru karijeru. Nisam izvukao maksimum iz sebe, morao sam neke stvari da radim bolje i mislim da bih tada napravio još više. Mrzilo me da idem u teretanu, uvijek sam odlagao za sutra ili prekosutra, ali to ne može tako", naglasio je Arnautović.

Ovog ljeta Arnautović će povesti Austriju na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi gdje će biti uzdanica svoje reprezentacije poslije čega će se povući iz državnog tima.

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