Austrijski fudbaler Marko Arnautović demantuje optužbe o lenjosti i objašnjava svoj pristup trčanju na terenu.
Austrijski reprezentativac Marko Arnautović imao je solidnu prvu sezonu na "Marakani", ostvarivši na kraju brojke koje je od njega zacrtao trener Dejan Stanković. Osvojio je "duplu krunu" i doprinio sa deset golova i devet asistencija u svim takmičenjima, ali znao je u pojedinim trenucima i da "iritira" svoje navijače.
To se posebno odnosi na temu trčanja, pošto se dešavalo da Arnautović djeluje nezainteresovani i iscrpljeno na terenu, međutim to je samo utisak koji su navijači imali. Austrijanac tvrdi da i za to postoji razlog.
Marko Arnautović digao glas: "Godinama slušam da sam lijen i da ne trčim, a nije tako"
"Vidim i slušam godinama da ljudi misle da ja ne želim da trčim i da sam lijen, ali ja znam kada moram da trčim i kada ne moram. Nikada ja nemam taj trenutak da stanem i kažem sebi da sada neću da potrčim. Jednostavno osjetim kada treba, kada ne. Tako funkcionišem", rekao je Marko Arnautović za podkast "Alesto".
Važio je Arnautović za jednog od najtalentovanijih igrača u svom godištu (1989) i još kao tinejdžer je stigao u Inter, da bi zatim išao putevima koji mu se možda tada nisu predviđali. Da li je ovo sanjao?
"Uvijek sam htio da budem na vrhu i imam dobru karijeru. Nisam izvukao maksimum iz sebe, morao sam neke stvari da radim bolje i mislim da bih tada napravio još više. Mrzilo me da idem u teretanu, uvijek sam odlagao za sutra ili prekosutra, ali to ne može tako", naglasio je Arnautović.
Ovog ljeta Arnautović će povesti Austriju na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi gdje će biti uzdanica svoje reprezentacije poslije čega će se povući iz državnog tima.
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