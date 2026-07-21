Jedan od igrača koji se nalazi na meti Partizana je Ajzea Kordinije koji igra za Efes u Evroligi.
Partizan mora što prije da nastavi da pravi tim za novu sezonu. Otišao je preveliki broj igrača, a tek su krenuli dolasci. Prvi je stigao Kevarijus Hejs i navijači su nestrpljivi. Jedan od igrača koji je na radaru je Ajzea Kordinije (29).
Francuski bek koji igra za Efes je jedan od košarkaša koje prati srpski klub i koji bi mogao da nastavi karijeru u Beogradu. Turski mediji tvrde da je navodno poslata ponuda klubu pošto je i dalje pod važećim ugovorom i da su počeli pregovori sa igračem oko ličnih uslova.
Sa Milošem Teodosićem osvojio Evrokup, a sad je blizu Partizana
Kordinije se mučio sa povredom prošle sezone, ali je odigrao za Efes 30 mečeva u Evroligi i imao prosjek od 9,4 poena, 2,8 skokova 1,9 asistencija po utakmici.
Prije Efesa je četiri godine nosio dres Virtusa i u Bolonji je bio saigrač i sa Milošem Teodosićem je osvojio Evrokup 2022. godine. Pored njih je igrao u Francuskoj za Antib, ALM Evro, Denan Volter i za Nanter.
Partizan is in talks with Isaia Cordinier and Anadolu Efes!— 5th Quarter (@5th_Quarter_)July 20, 2026
Cordinier is under contract with Efes until 2027. Partizan has already submitted an offer to the player and is negotiating with the Turkish club over a potential buyout!#kkp#EuroLeaguepic.twitter.com/CYAj5s76UN
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(MONDO)