Sa Milošem Teodosićem osvojio Evrokup, a sad je blizu Partizana

Jedan od igrača koji se nalazi na meti Partizana je Ajzea Kordinije koji igra za Efes u Evroligi.

Izvor: Valentino Orsini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Partizan mora što prije da nastavi da pravi tim za novu sezonu. Otišao je preveliki broj igrača, a tek su krenuli dolasci. Prvi je stigao Kevarijus Hejs i navijači su nestrpljivi. Jedan od igrača koji je na radaru je Ajzea Kordinije (29).

Francuski bek koji igra za Efes je jedan od košarkaša koje prati srpski klub i koji bi mogao da nastavi karijeru u Beogradu. Turski mediji tvrde da je navodno poslata ponuda klubu pošto je i dalje pod važećim ugovorom i da su počeli pregovori sa igračem oko ličnih uslova.

Kordinije se mučio sa povredom prošle sezone, ali je odigrao za Efes 30 mečeva u Evroligi i imao prosjek od 9,4 poena, 2,8 skokova 1,9 asistencija po utakmici.

Prije Efesa je četiri godine nosio dres Virtusa i u Bolonji je bio saigrač i sa Milošem Teodosićem je osvojio Evrokup 2022. godine. Pored njih je igrao u Francuskoj za Antib, ALM Evro, Denan Volter i za Nanter.

Partizan is in talks with Isaia Cordinier and Anadolu Efes!



Cordinier is under contract with Efes until 2027. Partizan has already submitted an offer to the player and is negotiating with the Turkish club over a potential buyout!#kkp#EuroLeaguepic.twitter.com/CYAj5s76UN — 5th Quarter (@5th_Quarter_)July 20, 2026

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(MONDO)