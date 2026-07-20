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Poznate grupe ABA lige: Zvezda i Partizan razdvojeni, Igokea sa crveno-bijelima, Bosna sa crno-bijelima!

Poznate grupe ABA lige: Zvezda i Partizan razdvojeni, Igokea sa crveno-bijelima, Bosna sa crno-bijelima!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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ABA liga i naredne sezone će imati dvije grupe, a Partizan i Crvena zvezda ponovo će biti razdvojeni

Poznate grupe ABA lige: Zvezda i Partizan razdvojeni, Igokea sa crveno-bijelima, Bosna sa crno-bijel Izvor: MN PRESS

Regionalno takmičenje (ABA liga) održalo je žrijeb za narednu sezonu (2026/27), a prema pisanju Meridian sporta poznato je i koji timovi će biti u kojim grupama. Kako smo već navikli, takmičenje je podijeljeno u dvije grupe, a kao i minule sezone, i ove postoji još jedna sličnost - Partizan i Crvena zvezda neće biti u istim grupama.

U ABA ligi učestvovaće 20 timova, a sad je poznato i koja ekipa će u kojoj grupi biti:

GRUPA A:

  • Crvena zvezda
  • Budućnost
  • Cedevita Olimpija
  • Cibona
  • Igokea
  • FMP
  • Borac Čačak
  • Krka
  • Široki
  • Bratislava

GRUPA B:

  • Dubai
  • Partizan
  • Kluž
  • Studentski centar
  • Zadar
  • Spartak 
  • Bosna
  • Mega
  • Ilirija
  • Beč

Sličnosti sa prethodnom sezonom su da će Crvena zvezda i ove godine biti u dijelu žrijeba gdje je ekipa Budućnosti, dok aktuelni šampion, ekipa Dubaija, igra u dijelu žreba gdje je Partizan. Šampion Srbije, Spartak - ekipa koju vodi Vlada Jovanović - igraće u grupi B, kao i Mega, dok su ostala dva srpska tima (FMP i Borac iz Čačka) u grupi A.

Cibona je povratnik u regionalno takmičenje i igraće u grupi A, zajedno sa novajlijom u ovoj ligi, ekipom Bratislave.

Igokea je u grupi sa Crvenom zvezdom, Budućnosti i Cibonom, dok je Budućnost u drugoj grupi sa Partizanom, Dubaijem i Klužom.

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Tagovi

KK Crvena zvezda ABA liga KK Partizan KK Igokea KK Bosna

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