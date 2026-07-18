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Od Golden Stejta do Zvezde: NBA košarkaš stigao na Mali Kalemegdan

Od Golden Stejta do Zvezde: NBA košarkaš stigao na Mali Kalemegdan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Patrik Boldvin junior je novi košarkaš Crvene zvezde, potvrdio je klub.

Patrik Boldvin Džunior novi košarkaš Crvene zvezde Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda nastavila je da radi na pojačanjima, pa je na Mali Kalemegdan stigao i doskorašnji NBA igrač Patrik Boldvin Džunior. Iz crveno-bijelog tabora poželjeli su dobrodošlicu Amerikancu koji će igrati na poziciji krila, iako je visok čak 213 centimetara.

"Patrik Boldvin Džunior novi je košarkaš Crvene zvezde.Dolaskom Boldvina, Crvena zvezda je dobila još jednog visokog i svestranog igrača koji može da igra na spoljnim pozicijama i uklopi se u sistem igre trenera Ibona Navara.Dobro došao u Beograd, Patrik", naveo je klub u objavi o novom pojačanju.

Amerikanac je 2022. godine bio visoko kotiran na NBA draftu, pa ga je Golden Stejt izabrao kao 28. pika prve runde. Međutim, Boldvin se nije najbolje snašao u najjačoj ligi svijeta. Tokom četiri sezone nosio je dresove Golden Stejta, Vašingtona, Klipersa, Filadelfije i Sakramenta, odigravši ukupno 102 utakmice u NBA ligi.

Crvena zvezda je ovog lketa već dovela Krisa Džounsa, Džonatana Motlija i Davida Kramera, a spominje se i da je dogovaranje saradnje sa Vojinom Medarevićem, srpskim centrom, pri samom kraju. Ugovore sa klubom sa Malog Kalemegdana produžili su Dejan Davidovac i, vjerovatno, najvažniji igrač tima Džered Batler.

Klub su, s druge strane, napustili Kodi Miler-Mekintajer, koji je prešao u Olimpijakos, Uroš Plavšić, koji će igrati za Kluž, kao i Hasijel Rivero, koji se vratio u Makabi. Donatas Motiejunas je blizu prelaska u 3x3 košarku, dok je crveno-bijele napustio i Džoel Bolomboj.

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Tagovi

Patrik Boldvin Džunior košarka KK Crvena zvezda Evroliga ABA liga transferi

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