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Ofer Janaj ispratio Džonatana Motlija u Zvezdu: Sad je jasno zašto nije htio da ga pusti ranije

Ofer Janaj ispratio Džonatana Motlija u Zvezdu: Sad je jasno zašto nije htio da ga pusti ranije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Izraelac Ofer Janaj izuzetno ceni Džonatana Motlija koji je bio dio procvata Hapoela u posljednje dvije sezone.

Ofer Janaj ispratio Džonatana Motlija u Crvenu zvezdu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot/YouTube/@IPESE.

"Ratne sekire" između Hapoel Tel Aviva i Crvene zvezde su definitivno zakopane, pošto je Ofer Janaj lično odobrio transfer Džonatana Motlija. Poznato je da je kontroverzni Izraelac prije dvije sezone optuživao crveno-bijele da žele da im ukradu igrača, da bi iskusni centar na kraju ostao u Tel Avivu.

Motli je bio jako važan igrač u Hapoelu, na šta je podsjetio Janaj u oproštajnoj poruci ostavljenoj na društvenim mrežama.

"JM, bio si prvi iskusni igrač koji je stigao u ambiciozni, ali mali i skromni Hapoel Tel Aviv. Tvoj dolazak postavio je temelje za sve talentovane igrače koji su došli poslije tebe i pomogli da se izgradi sjajni Hapoel iz sezone 2024/2025, koji je osvojio Evrokup, a ti si ponio priznanje MVP-ja", napisao je Izraelac.

Podsjetio je na težak period kada su bili primorani da igraju van domovine, i usput pecnuo Ergina Atamana. Uporedio je put Hapoela sa legendarnom sezonom Partizana 1992. godine kada su osvojili titulu šampiona Evrope.

"Do titule smo stigli u godini kada je Izrael bio u ratu i kada nijednu utakmicu nismo odigrali na domaćem terenu. Zbog toga je ovaj uspjeh još veći od Partizanove titule iz 1992. godine, osvojene daleko od kuće. Na tom putu morali smo da dobijemo plej-of seriju protiv izvanredne Valensije, evropske sile koju su mnogi smatrali da je nemoguće pobijediti (već naredne sezone igrala je na fajnal-foru Evrolige). Usput, Ergine moguće je dobiti seriju protiv Valensije... JM, zauvijek ćeš biti u našim srcima i dio istorije. Uvijek ćeš biti član naše porodice i uvijek možeš da računa na moje prijateljstvo. Crvena zvezdo, čuvaj ga dobro", napisao je Janaj.

Podsjetimo, Džonatan Motli je dugogodišnja želja Crvene zvezde i on je treće pojačanje za novu sezonu. Prije njega su stigli Kris Džouns sa kojim je bio saigrač u Hapoelu i David Kramer iz Real Madrida.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Hapoel Tel Aviv Džonatan Motli Ofer Janaj Evroliga

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