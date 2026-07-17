Crvena zvezda nastavlja sa aktivnostima u ljetnom prelaznom roku i očekuje se da Mali Kalemegdan napusti još jedan igrač.
KK Crvena zvezda pravi ozbiljnu rekonstrukciju tima ove sezone, a Mali Kalemegdan će po svemu sudeći napustiti i Ognjen Radošić. Srpski bek nije uspio ozbiljnije da se nametne u prvom timu i najbolja opcija u ovom momentu je "kaljenje" u nekom drugom klubu, gdje bi imao veću minutažu.
Kako prenosi "Meridian sport", u Zvezdi se trenutno razmatra mogućnost da ga pošalju na pozajmicu u Studentski centar, koji je već poslao konkretnu ponudu.
Radošić je stigao među crveno-bijele prošlog ljeta, ali u žestokom konkurenciji na spoljnim pozicijama nije dobio pravu šansu. Debitovao je u Evroligi i osvojio Kup Radivoja Koraća, ali kako bi njegova karijera krenula uzlaznom putanjom, potrebna mu je nova sredina za dokazivanje.
Ko je Ognjen Radošić?
Još jedan odlazak iz Zvezde: Ponuda je na stolu, čeka se konačna odluka
Ognjen Radošić je rođen 26. maja 2006. godine, visok je 197 centimetara i igra na poziciji beka
Radošić je prve košarkaške korake napravio u Beku, jedan dio karijere je proveo u Vizuri, da bi potom prešao u Igokeu 2021. godine. Tamo je bilježio briljantne partije i bio kapiten sastava koji je 2023. osvojio FIBA Ligu šampiona za juniore. Seniorsku karijeru je počeo upravo u Igokei gde mu je Nenad Stefanović dao veliku ulogu, a sve je "naplatio" transferom u Zvezdu prošlog ljeta.
Ko je sve napustio Zvezdu?
Crvena zvezda je zamokenila kompletnu centarsku liniju, pošto su Mali Kalemgdan napustili Džoel Bolomboj, Donatas Motiejunas, Hasijel Rivero i Uroš Plavšić. Svoju misiju u crveno-bokelom dresu završili su i Kodi Miler-Mekintajer i Ajzea Kenan, dok je ranije tim napustio Jago Dos Santos. Ugovore su produžili Ebuka Izundu, Džared Batler i Dejan Davidovac.
Što se tiče pojačanja, za sada su ozvaničeni dolasti Krisa Džounsa i Davida Kremera, dok se samo čeka potvrda za Džonatana Motlija.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!