Još jedan odlazak iz Zvezde: Ponuda je na stolu, čeka se konačna odluka

Crvena zvezda nastavlja sa aktivnostima u ljetnom prelaznom roku i očekuje se da Mali Kalemegdan napusti još jedan igrač.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda pravi ozbiljnu rekonstrukciju tima ove sezone, a Mali Kalemegdan će po svemu sudeći napustiti i Ognjen Radošić. Srpski bek nije uspio ozbiljnije da se nametne u prvom timu i najbolja opcija u ovom momentu je "kaljenje" u nekom drugom klubu, gdje bi imao veću minutažu.

Kako prenosi "Meridian sport", u Zvezdi se trenutno razmatra mogućnost da ga pošalju na pozajmicu u Studentski centar, koji je već poslao konkretnu ponudu.

Radošić je stigao među crveno-bijele prošlog ljeta, ali u žestokom konkurenciji na spoljnim pozicijama nije dobio pravu šansu. Debitovao je u Evroligi i osvojio Kup Radivoja Koraća, ali kako bi njegova karijera krenula uzlaznom putanjom, potrebna mu je nova sredina za dokazivanje.

Ko je Ognjen Radošić?

Ognjen Radošić je rođen 26. maja 2006. godine, visok je 197 centimetara i igra na poziciji beka

Radošić je prve košarkaške korake napravio u Beku, jedan dio karijere je proveo u Vizuri, da bi potom prešao u Igokeu 2021. godine. Tamo je bilježio briljantne partije i bio kapiten sastava koji je 2023. osvojio FIBA Ligu šampiona za juniore. Seniorsku karijeru je počeo upravo u Igokei gde mu je Nenad Stefanović dao veliku ulogu, a sve je "naplatio" transferom u Zvezdu prošlog ljeta.

Ko je sve napustio Zvezdu?

Crvena zvezda je zamokenila kompletnu centarsku liniju, pošto su Mali Kalemgdan napustili Džoel Bolomboj, Donatas Motiejunas, Hasijel Rivero i Uroš Plavšić. Svoju misiju u crveno-bokelom dresu završili su i Kodi Miler-Mekintajer i Ajzea Kenan, dok je ranije tim napustio Jago Dos Santos. Ugovore su produžili Ebuka Izundu, Džared Batler i Dejan Davidovac.

Što se tiče pojačanja, za sada su ozvaničeni dolasti Krisa Džounsa i Davida Kremera, dok se samo čeka potvrda za Džonatana Motlija.

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