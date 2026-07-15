Otkriveno koliko Zvezda nudi Motliju: Crveno-bijeli nikad bliži transfer "bombi" na Malom Kalemegdanu

Crvena zvezda spremna je da plati i više od 1.500.000 dolara za dolazak Džonatana Motlija na Mali Kalemegdan

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Možda je prije godinu dana "propao" transfer Džonatana Motlija u Crvenu zvezdu, ali u novoj sezoni čelnici sa Malog Kalemegdana spremni su da odu korak dalje i zaista dovedu centra Hapoela. Crveno-bijeli navodno mogu da ponude i više od 1.500.000 dolara, javljaju mediji iz Izraela.

Novinar Tomer Givati sa sajta "Israel Hayom" izvestio je da je Crvena zvezda na korak od dogovora sa Džonatanom Motlijem, i to iako je klub iz Tel Aviva produžio saradnju sa ovim centrom. Sudbina Motlija u Tel Avivu i dalje je neizvjesna, dok s druge strane crveno-bijelima nedostaje igrač na poziciji "pet". Na Mali Kalemegdan je već stigao Kris Džouns i vrlo malo nedostaje da još jedan centar stigne u Beograd.

Motli je u minuloj sezoni bilježio devet poena, 2,5 skokova i jednu asistenciju, a odigrao je 32 utakmice u Evroligi. Na terenu je prosječno provodio 15,6 minuta. Kada je u pitanju domaće prvenstvo, bio je znatno bolji - ubacivao je 13,5 poena, imao pet skokova i 1,1 asistenciju po susretu u 29 utakmica, za 21,2 minuta na parketu.

Ono što se još spominje u tekstu jeste da je i Hapoel završio "dobar" posao. Iako se navodilo da bi Tomaš Satoranski mogao da obuče crveno-bijeli dres, Čeh će prema svemu sudeći karijeru nastaviti u Hapoelu iz Tel Aviva, u timu Dimitrisa Itudisa.

Koga je sve dovela Crvena zvezda?

Za razliku od Partizana, crveno-bijeli su predstavili bar neka od pojačanja. Tako je u tim Zvezde stigao već pomenuti Kris Džouns, a ugovore su produžili Džared Batler i Dejan Davidovac.

S druge strane, odlasci iz tima su poprilični. Ponovo je zanimljiva koincidencija sa drugim beogradskim evroligašem, pa su tako ekipu napustili Kodi Miler-Mekintajer, koji je otišao u Olimpijakos, Uroš Plavšić, koji će igrati u Klužu, kao i Hasijel Rovero, koji se vratio u Makabi. Donatas Motijeunas je blizu bavljenja novim sportom i postaće 3x3 igrač, dok je tim napustio i Džon Bolomboj.