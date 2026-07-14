Da li će Nedović igrati za Zvezdu? Iako ima ugovor, šanse za njegov povratak su male.
Srpski košarkaš Nemanja Nedović proveo je prošlu sezonu u Monaku, koji je preuzeo njegov ugovor iz Crvene zvezde. Činilo se da se njegova ugovorna obaveza na Malom Kalemegdanu završila, međutim Nedović je zapravo bio na pozajmici, a na papiru stoji da ima još godinu dana saradnje sa crveno-bijelima.
"Ne znam, rano je, tek je počelo ljeto. Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za sljedeću sezonu, ali vidjećemo. Znaće se mnogo viiše u narednih nekoliko nedjelja", rekao je nedavno Nedović i time stavio upitnik iznad svoga statusa.
Da li će Nedović igrati za Zvezdu?
Šta Crvena zvezda planira sa Nemanjom Nedovićem?
Šanse da Nedović opet obuče dres Crvene zvezde nisu velike, piše "Mozzart Sport". Iako je ovog ljeta zatišje na Malom Kalemegdanu, stiglo je tek jedno pojačanje u vidu Krisa Džounsa i sve je manje igrača na tržištu, utisak je da novi trener Ibon Navaro nema Nedovića u planovima.
Za sada se više naginje ka raskidu ugovora sa Nedovićem, čak iako je novi direktor kluba Miloš Teodosić njegov blizak prijatelj. Sve bi trebalo da bude poznato u narednim danima, ali kako sada stvari stoje - teško da će doći do preokreta.
Trenutno, Zvezda na bekovskim pozicijama ima Džareda Batlera, Tajsona Kartera, Krisa Džounsa, Stefana Miljenovića i mladog Nikolu Đurišića, a čeka se još prvi plejmejker. U takvoj konstelaciji djeluje da nema prostora za Nedovića, iako je Zvezda htjela da naredne sezone ima više domaćih igrača.
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(MONDO)