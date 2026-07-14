Da li će Nedović igrati za Zvezdu? Iako ima ugovor, šanse za njegov povratak su male.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Nemanja Nedović proveo je prošlu sezonu u Monaku, koji je preuzeo njegov ugovor iz Crvene zvezde. Činilo se da se njegova ugovorna obaveza na Malom Kalemegdanu završila, međutim Nedović je zapravo bio na pozajmici, a na papiru stoji da ima još godinu dana saradnje sa crveno-bijelima.

"Ne znam, rano je, tek je počelo ljeto. Imam ugovor sa Crvenom zvezdom za sljedeću sezonu, ali vidjećemo. Znaće se mnogo viiše u narednih nekoliko nedjelja", rekao je nedavno Nedović i time stavio upitnik iznad svoga statusa.

Da li će Nedović igrati za Zvezdu?

Vidi opis Šta Crvena zvezda planira sa Nemanjom Nedovićem? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Šanse da Nedović opet obuče dres Crvene zvezde nisu velike, piše "Mozzart Sport". Iako je ovog ljeta zatišje na Malom Kalemegdanu, stiglo je tek jedno pojačanje u vidu Krisa Džounsa i sve je manje igrača na tržištu, utisak je da novi trener Ibon Navaro nema Nedovića u planovima.

Za sada se više naginje ka raskidu ugovora sa Nedovićem, čak iako je novi direktor kluba Miloš Teodosić njegov blizak prijatelj. Sve bi trebalo da bude poznato u narednim danima, ali kako sada stvari stoje - teško da će doći do preokreta.

Trenutno, Zvezda na bekovskim pozicijama ima Džareda Batlera, Tajsona Kartera, Krisa Džounsa, Stefana Miljenovića i mladog Nikolu Đurišića, a čeka se još prvi plejmejker. U takvoj konstelaciji djeluje da nema prostora za Nedovića, iako je Zvezda htjela da naredne sezone ima više domaćih igrača.

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Pogledajte 00:27 Nemanja Nedović o Zvezdi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)