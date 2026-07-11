Monako na ivici propasti, potpuni krah kluba

Monako prolazi kroz vjerovatno najteže dane u svojoj 98 godina dugoj istoriji i pitanje je u kakvoj formi će ubuduće postojati.

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Košarkaški klub Monako pojavio se ovog petka pred Trgovačkim sudom u Monaku i dobio rok do 20. jula da uloži žalbu Košarkaškom savezu Francuske i da tako izbori povratak "za stolom" u francusku prvu ligu. Konačna odluka o slučaju potonulog kluba odložena je za 31. jul, jer sud nije ovog puta proglasio ni stečaj, ni obustavu plaćanja. Da nije odložena odluka, Monako ne bi imao šansu da se sljedeće sezone takmiči u najvišem francuskom rangu zbog duga od čak 24 miliona evra.

Stečajni upravnik Stefan Garino iznio je precizne podatke o finansijskom stanju kluba i prema njegovim informacijama, ukupan dug iznosi osam miliona evra, uz dodatnih 16 miliona evra koje je klubu pozajmilo "Nacionalno finansijsko društvo" (SNF), institucija preko koje je država Monako u proljeće 2026. godine finansijski pomogla klub kako bi završio sezonu.

Rok za vraćanje te pozajmice je takođe pomjeren sa 30. juna na 31. jul, što će definitivno biti "Dan D" za dalje funkcionisanje kluba.

Fedoričevu zamrznuta imovina

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U ovom trenutku, situacija je veoma komplikovana. Monako nema novca ni da isplati milion evra duga menadžerima, a sve nakon što je zamrznuta imovina vlasnika kluba Alekseja Fedoričeva (70), ruskog biznismena koji je pod sankcijama zbog rata u Ukrajini.

Monako je prije praktično dvije i ponedjeljak osvojio treću titulu šampiona Francuske i osvojio četiri domaća trofeja. Odmah poslije toga počeo je razlaz tima Nemanje Nedovića, koji je ove subote napustio i dugogodišnji lider Majk Džejms i otišao u Efes. Prethodno su otišli i Danijel Tajs (ASVEL), Metju Strazel (Efes), Alfa Dijalo mogao bi u Denver, Nikola Mirotić takođe traži novi tim...

U ovom trenutku, Monako nema licencu da se takmiči sljedeće sezone jer ga je odbila nadležna finansijska kontrolna komisija i nije dopustila registraciju kluba za profesionalna takmičenja u sezoni 2026/27. Ocenjeno je da finansijske garancije nisu dovoljne i da pregovori o preuzimanju kluba nisu dovoljno odmakli.

Nije prošao ni plan Amerikanaca

Prethodnih nedjelja pojavio se plan bivšeg za spas kluba koji je donio bivši NBA igrač Džamal Mešburn (53) i grupa američkih investitora, vrijedan između 10 i 12,5 miliona evra, ali oni nisu ubijedili kontrolno tijelo. Aleksej Fedoričev će po svemu sudeći uskoro morati da digne ruke.

Predsjednik francuske LNB lige Filip Oser oglasio se ovim povodom: "Aleksej Fedoričev mora da prihvati realnost. Malo je vjerovatno da će ponovo raspolagati svojim finansijskim sredstvima", prenio je njegovu izjavu specijalizovani portal "Bebasket".

U međuvremenu, ozvaničeno je da će Bešiktaš srpskog trenera Dušana Alimpijevića sljedeće sezone zamijeniti Monako u Evroligi.

(MONDO)