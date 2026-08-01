KK Partizan doveo je sedam pojačanja, a Loni Voker iz Makabija mogao bi biti sljedeći. Pregovori su u toku za ovog talentovanog plejmejkera.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

KK Partizan doveo je sedam pojačanja ovog ljeta, a čini se da se "bomba" još čeka. Prema pisanju izraelskog "Hajoma", koji je znao mnogo toga da pogodi ovog ljeta, navodna meta Partizana je Loni Voker, plejmejker Makabija iz Tel Aviva. I pregovori su već u toku.

Očekivalo se inače da će Loni Voker otići u NBA ligu, međutim niko nije aktivirao njegovu klauzulu, iako je vodio i neke sastanke u Las Vegasu. Zbog toga, odlučio je da ostane u Evroligi, ali izgleda da mu se ne sviđa previše u Makabiju.

Vidi opis Ovo je Partizanova bomba za kraj: Pregovori u toku sa najvećim pojačanjem do sada! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Prvo se spekulisalo da će u Real Madrid, a sada se kao opcija pojavio Partizan. Iako su se crno-bijeli dobro pojačali na bekovskim pozicijama ovog ljeta, jasno je da bi Loni Voker donio ekstra kvalitet, baš onaj kakav i nedostaje ekipi Đoana Penjaroje za najviše ambicije u Evroligi.

Inače, Loni Voker ima važeći ugovor sa Makabijem po kome zarađuje 2,2 miliona dolara po sezoni, ali razmatra se raskid ugovora kako bi Amerikanac potpisao saradnju sa nekim drugim klubom po izboru.

Voker je u Evroligi prošle sezone bilježio prosječno 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije. Igrao je još za Žalgiris.

Ko je došao, a ko otišao iz Partizana?

Ovog ljeta vrlo je "prometno" u Partizanu i kao što je poznato ugovore su produžili Vanja Marinković, Tonje Džekiri i Karlik Džouns, dok su stigla i zanimljiva pojačanja. Partizan je doveo još i Dereka Vilisa, Kajla Olmena, Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića i Luku Vildozu.

Partizan se, za sada, javno zahvalio sljedećim igračima i poželio im sreću u nastavku karijere: