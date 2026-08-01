FIFA odustaje i od povećanja ekipa na Mundijalu, carstvo Đanija Infantina se raspada

FIFA je sada odustala i od proširivanja Svetskog prvenstva nakon ogromnih kontroverzi. Pitanje je koliko ćemo još gledati Đanija Infantina na čelu.

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

FIFA je odustala od prodavanja Svjetskog prvenstva, a sada je očigledno odustala i od još jedne ideje. Đani Infantino i krovna organizacija svjetskog fudbala su već proširili Svjetsko prvenstvo na 48 ekipa i to se nije pokazalo kao fudbalski najkvalitetnije rješenje na ovom Mundijalu, a sada su htjeli da idu korak dalje.

Javno je pričao Infantino da bi želio da vidi Svjetsko prvenstvo sa 64 tima, ali sada se pojavljuju informacije da je poslije cijele bune UEFA i KONKAKAF zbog pokušaja prodaje Mundijala američkim investitorima i ideja o većem turniru napuštena.

Iako čak šest zemalja organizuje naredno Svjetsko prvenstvo procijenjeno je da toliki turnir nije moguće planirati na duže i da se i sa ovom veličinom sada FIFA muči. Prvi put smo 2002. godine vidjeli da Japan i Južna Koreja zajedno organizuju prvenstvo svijeta, a sada je novi format ugostilo čak tri države.

Infantino na tankom ledu

Ne samo da se Infantinovi prijedlozi odbačeni već je i on sam na udaru. UEFA je izdala oštro saopštenje gdje ga je osudila i gdje je navela da traži preispitivanje njegovih odluka i izbora na mjesto prvog čovjeka FIFA. Evo tog saopštenja:

"UEFA pozdravlja odluku FIFA da odutane od plana da proda dio u svojim takmičenjima, uključujući i Svjetsko prvenstvo, privatnicima. Prijedlog je jednoglasno odbijen od strane fudbalskih saveza koji su u UEFA i mnogih drugih saveza i federacija širom svijeta, čiji je zadatak da zaštite fudbal. UEFA se zahvaljuje navijačima, ligama, klubovima, igračima, ličnostima, savezima i federacijama koji su se usprotivili ovome kao i premijerima i šefovima država koji su pokazali predsjedniku FIFA da fudbal nije na prodaju.

Ne možemo da nastavimo sa ovakvim tajnim dogovorima koji se guraju preko reda i koje spremaju bezimeni indivudalci, a koji nemaju nikakav benefit za sprot. Moramo da identifikujemo odgovorne i pozovemo ih na odgovornost. Pravilno je da u narednim danima i nedjeljama UEFA radi sa svojim savezima vrlo blisko kao i sa drugim federacijama da shvati kako se ovo desilo i da smisli plan kako da se to više nikada ne desi. Pregled situacije mora biti sveobuhvatan i nijedno rješenje ne smije da bude odbačeno. Trenutno rukovodstvo FIFA ne samo da je izgubilo povjerenje UEFA već i mnogih drugih.

Kada je Đani Infantino tražio povjerenje da ga izaberemo za predsjednika 2016. godine rekao je: 'Naravno da ćemo biti transparentni. Bio sam 15 godina u UEFA i vi morate da budete dio života FIFA svaki dan. Novac FIFA je vaš novac, ne novac predsjednika FIFA. Nacionalni savezi i vi morate da se služite novcem FIFA da bi se fudbal razvijao i ni za šta drugo.'

Nije uspio da isporuči nijedno od tih obećanja. Mutne, zakulisne radnje, čudni poslovi koje je sklapao i pokušao da ih na silu sprovede su bili sve samo ne transparentni. Sa rezervama od 5 milijardi dolara on takođe nije koristio novac da doprinese razvoju fudbala. UEFA će istog momenta krenuti da radi sa partnerima širom svijeta kako bi predložila novi način trošenja resursa. Moramo da počnemo da koristimo novac sa FIFA računa kako bi se uložio na pravi način u 211 zemalja članica FIFA. Ne moramo da prodajemo prodični srebrninu da to platimo. Ovo je pobjeda za cijeli sport. Ali tu priča ne smije da stane. Prijedlog je odbačen, ali je transformacija FIFA tek počela", navodi se u detaljnom saopštenju UEFA.

(MONDO)

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