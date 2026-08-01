Veliko pojačanje za bijeljinski Radnik: Vratio se Vladimir Bradonjić!

Fudbalski klub Radnik obradovao je u subotu svoje navijače zvaničnom potvrdom da se Vladimir Bradonjić vratio u redove bijeljinskog tima.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Talentovani fudbaler ponovo je obukao plavo-bijeli dres i sigurno će predstavljati veliko pojačanje u ofanzivnoj liniji semberske ekipe u predstojećoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Bradonjić (26), koji pokriva pozicije krilnog napadača i ofanzivnog veznog igrača, dobro je poznato lice ljubiteljima fudbala u Bijeljini. Upravo je u Radniku započeo svoju seniorsku karijeru i stasao u jednog od najdominantnijih krilnih igrača Premijer lige BiH.

U svom prvom mandatu u Bijeljini upisao je 66 nastupa i postigao 16 golova, a fantastične partije obezbijedile su mu i veliki transfer u grčki PAOK za sumu od oko 250.000 evra. Nakon epizode u Solunu, karijeru je gradio na Kipru nastupajući za Etnikos i Olimpijakos iz Nikozije, iz kojeg se sada vraća na mjesto gdje je sve i počelo.

Iz bijeljinskog kluba su svom nekadašnjem lideru uputili srdačnu dobrodošlicu.

"Vladimire, dobro došao kući! Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i još mnogo lijepih trenutaka u plavo-bijelom dresu", saopšteno je iz Radnika.

Semberci će novu sezonu početi u subotu na “Koševu”, gdje će biti gosti ekipi Sarajeva.

(MONDO)