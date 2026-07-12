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Radnik će igrati "tvrdo": Treći put 1:0 tokom priprema

Radnik će igrati "tvrdo": Treći put 1:0 tokom priprema

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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U prijateljskom meču na Zlatiboru, Radnik iz Bijeljine porazio kruševački Napredak minimalnim rezultatom.

radnik1.jpg Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina/Vanja Radovanović

Fudbaleri Radnika iz Bijeljine i u trećem pripremnom meču odigrali su susret koji je riješio jedan pogodak. Nakon pobjede protiv Loznice 1:0, zatim poraza identičnim rezultatom od Zemuna, tim Bojana Krulja za gol je bio bolji od Napretka iz Kruševca i slavio 1:0.

Jedini gol na meču odigranom na Zlatiboru bio je Emanuel Črnko.

Bijeljinci su na ovom meču igrali u sastavu: D. Marković (75' Кosanović) - Čamsedin, Dimitrić (60' Кarjašević) A. Marković (60' Ćosić), Radović - Tiv (60' Feliks), Črnko (60' Кrstić), Кlenpić (60' Delić) - Gorzi (60' Cvjetićanin), Кonate (60' Teodorović), Ijoma (60' Vuković). Duel su preskočili: Nedić, Spaić, Кlančir, Mejapija i Tores .

"Ono što smo planirali, ispunili smo. Zadovoljni smo istrčanim i što generalno nije bilo puno povrijeđenih igrača. Nastavljamo po našem planu da se spremamo za prvenstvo. Cilj je da se što bolje pripremimo i uđemo u prvenstvo. Trenutno nam cilj nije rezultat, a nadamo se da će biti što manje povreda tokom priprema. Očekuju nas još dvije pripremne utakmice, na Zlatiboru protiv Ahmata i u Budimpešti tokom povratka za Bijeljinu protiv Ujpešta", rekao je pomoćni trener Radnika Miloš Popović.

Radnik će po povratku sa priprema raditi još nekoliko dana u Bijeljini, a zatim slijedi početak prvenstva. Na otvaranju nove sezone u Premijer ligi BiH Bijeljinci će gostovati na "Koševu" ekipi Sarajeva.

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Tagovi

FK Radnik Bijeljina FK Napredak Kruševac prijateljska utakmica

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