ZVANIČNO: Radnik imenovao novog trenera

Bijeljinski Radnik od četvrtka ima novog šefa struke koji će voditi ekipu u sljedećoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Bojan Krulj je novi trener Radnika, saopštio je u četvrtak klub iz Semberije.

"Fudbalski klub Radnik Bijeljina sa zadovoljstvom predstavlja novog šefa stručnog štaba našeg prvog tima - Bojana Krulja.

Bojan Krulj rođen je 29. oktobra 1988. godine u Beogradu i posjeduje UEFA Pro licencu.

Riječ je o mladom, ambicioznom i perspektivnom stručnjaku koji, uprkos godinama, iza sebe već ima značajno trenersko iskustvo.

Tokom dosadašnje karijere vodio je ekipe Inđije, IMT-a, Rudar Prijedora, Brere Strumice iz Sjeverne Makedonije i Tekstilca, a u Bijeljinu dolazi sa jasnom vizijom, velikim entuzijazmom i željom da zajedno sa našim klubom ostvari zapažene rezultate.

Zajedno sa gospodinom Kruljem u stručni štab FK Radnik stižu i prvi asistent Miloš Popović, kao i pomoćni trener Mladen Obrenović.

Bojane, Miloše i Mladene, želimo vam srdačnu dobrodošlicu i puno uspjeha u plavo-bijelim bojama", saopšteno je iz bijeljinskog kluba.

Krulj će na klupi Semberaca naslijediti Duška Vraneševića, koji je s Radnikom izborio opstanak.

(MONDO)